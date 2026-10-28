Se debilita Vance a depresión tropical la tarde de este miércoles

Lo que fue la tormenta Vance se debilitó esta tarde a depresión tropical en el Océano Pacífico, pero se mantiene el pronóstico de lluvias puntuales intensas para el centro y sur de Sinaloa en las siguientes horas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

Informó que a las 15:00 horas, tiempo del centro del país, la depresión tropical se localizó a 355 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 380 kilómetros al oeste suroeste de Punta Mita, Nayarit, con desplazamiento hacia el norte a 15 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora.

El SMN pronosticó para las siguientes horas lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado en el sur de Baja California Sur, para el centro y sur de Sinaloa, Nayarit, para el oeste de Jalisco y para el este, oeste y sur de Durango, así como lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, en la costa de Colima.

“Se pronostica viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, con oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Jalisco; y viento de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa, Nayarit y Colima”, continuó el SMN.

Por ello recomendó extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

También pronosticó que para las 00:00 horas de mañana jueves 29 de octubre la depresión tropical se localizará a 220 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas, BCS, y a 325 kilómetros al suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

Mientras que a las 00:00 horas del viernes 30 del presente mes ya como Post/tropical/remanentes se encontrará a 70 kilómetros al sur suroeste de Altata y a 180 kilómetros al sur sureste de Topolobampo, Sinaloa.