Se declara listo Distrito 06 Electoral para las elecciones judiciales del 1 de junio

En el Distrito 06 Electoral, que comprende del sur de Culiacán al norte de Mazatlán, ya se encuentra todo listo para las elecciones del Poder Judicial Federal que se realizarán el próximo domingo 1 de junio y en esta región se instalarán 747 casillas, informó el vocal ejecutivo, Omar Ernesto Alejandre Galaz.

”747 (casillas o mesas receptoras) vamos a instalar y el padrón de electores es de alrededor de 361 mil personas, tenemos más observadores que casillas, al último corte si no recuerdo mal íbamos como en 780 observadores, ahorita hay unos poquitos más, las casillas se empiezan a instalar a las 7:30 de la mañana, se empieza a recibir la votación a las 8:00, a esa hora, hasta las 6:00 de la tarde como siempre, en los mismos lugares en donde fue el año pasado ahí mismo se van a instalar las casillas”, añadió.

Momentos antes de impartir un curso de capacitación electoral a funcionarios del Ayuntamiento de Mazatlán en donde les habló de los delitos y faltas administrativas en las que pueden incurrir si no respetan la ley como la compra y coacción del voto o que les digan a sus subordinados por quién tienen que votar, si usan recursos públicos para apoyar a alguna candidatura pues también está penado y en cuestión de funcionarios públicos eso es lo más penado, dijo que hasta el momento en dicho Distrito Electoral no se ha recibido alguna queja al respecto.

”La pueden entregar con nosotros (la queja, en las instalaciones del Distrito 06 Electoral, ubicado entre la Avenida Revolución y la calle Sinaloa, en la Colonia Sánchez Celis) y nosotros la vamos a hacer a la Fiscalía de Delitos Electorales, ellos son los policías, nosotros nada más somos los órganos administrativos, pero sí con mucho gusto recibimos las quejas y las turnamos”, dio a conocer.

También informó que este lunes están saliendo los paquetes electorales para ser entregados a los presidentes de mesa de casilla, ya salieron todos los correspondientes a Culiacán, están saliendo a cuentagotas los de Mazatlán, pero se necesita terminar el miércoles o el jueves con esta actividad.

”Ya tenemos todo listo, creíamos que no llegábamos, como siempre, pero sí ya ahorita ya llegamos, ya llegamos a la elección sin ningún contratiempo”, reiteró.

Alejandre Galaz expresó que se tiene coordinación con las instancias de seguridad y están trabajando para que en todos los lugares donde se instaló el año pasado también se instalen las casillas este próximo domingo para las elecciones del Poder Judicial Federal, de jueces, magistrados y ministros.

”Vimos algunos lugares con fenómeno de migración, son muy pocos la verdad, lo que dice la Ley (Electoral) es que no se pueden instalar casillas en lugares donde haya menos de 100 electores, entonces después de darnos una vuelta por esos lugares pues vimos algunos donde pues para qué instalamos si ya no vive gente ahí, son poquitos, son dos, ahorita no recuerdo el nombre de las comunidades, son de allá de Elota, el Distrito 06 estamos desde el sur de Culiacán hasta el norte de Mazatlán”, continuó.

También expresó que se checará si para esta elección judicial habrá Ley Seca en la entidad, es decir, que durante algún periodo de tiempo se prohíba la venta de bebidas alcohólicas como se aplica en cada proceso electoral.