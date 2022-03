Se depurará Unidad de Asuntos Internos de la SSPM porque no arroja resultados, asegura ‘El Químico’

La Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal será depurada nuevamente porque no ha dado los resultados que se esperaban, hay “hermandades” y lo que se busca es una instancia que sirva a la ciudad, reconoció el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“No estoy satisfecho, por supuesto con lo que pasa ahí, sin embargo, cuando yo llegué había priistas y panistas, entonces no ha sido fácil remontar esto, se hacen grupos al interior y un grupo era Asuntos Internos”, continuó Benítez Torres en entrevista la mañana de este miércoles con personal de medios de comunicación.

“Yo promoví alguna gente y les leí la cartilla de lo que esperaba, pero veo que no hay resultados, y sé que suceden cosas, no me consta pero sé, hay denuncias, les llegan y congelan los casos, no sale nada porque pues hay hermandades y vamos a seguir luchando nosotros, vamos a volver a buscar hacer una Dirección de Asuntos Internos que sirva a la ciudad”.

El pasado martes el Secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin, dio a conocer que en la Unidad de Asuntos Internos de la SSPM hay complacencia para no proceder en contra de elementos de dicha corporación que haya incurrido en abusos policiales o irregularidades en contra de la ciudadanía.

Por ello dijo que se han estado atrayendo los casos de esa Unidad hacia el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán, y ya se han logrado algunos resultados de sanciones en contra de policías que en breve se darán a conocer.

“Vamos a depurarla, vamos a buscar limpiar otra vez ahí, y ya con todo, pues no ha dado el resultado que yo esperaba”, reiteró el Alcalde la mañana de este miércoles.