$!Se desata la peste en la zona del Infiernillo, en Mazatlán, por fuga de aguas negras

“Ya hemos hecho el reporte, pero la Jumapam no ha hecho caso, no hace caso la Jumapam, metes el reporte, metes todo, pero no hacen caso, el gobierno ya no hace caso, pasan, la ven, pero no hacen caso de nada, se van de paso”, lamentó.

“Esto ya tiene mucho, desde antes que echaran el pavimento, siempre se ha derramado el agua, aún con la pavimentada, no la destaparon, pasaba la máquina y todo el balastre quedaba adentro, pero no, tiene mucho ladrillo, la máquina quebró la tapadera y el concreto y la tapadera quedó abajo”, explicó.