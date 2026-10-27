$!Se desborda agua del Estero del Infiernillo a vialidades aledañas

Debido a la marea alta y el oleaje elevado por efectos de la tormenta tropical Vance, la mañana de este martes se desbordó el agua del Estero del Infiernillo hacia vialidades aledañas.

Así se vio en algunos tramos de la Avenida Juan Pablo II, en el cruce con la Avenida Río Piaxtla y frente a la Colonia 12 de Mayo.

El problema también se presenta por la Avenida Circunvalación frente a las colonias Independencia y Libertad, lo que dificulta el paso peatonal y vehicular.