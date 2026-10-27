Mazatlán
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Contingencia

Se desborda agua del Estero del Infiernillo a vialidades aledañas

Los efectos de la marea alta y el oleaje elevado han ocasionado que el agua salga a las calles
Belizario Reyes |
27/10/2026 09:31
27/10/2026 09:31

Debido a la marea alta y el oleaje elevado por efectos de la tormenta tropical Vance, la mañana de este martes se desbordó el agua del Estero del Infiernillo hacia vialidades aledañas.

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Así se vio en algunos tramos de la Avenida Juan Pablo II, en el cruce con la Avenida Río Piaxtla y frente a la Colonia 12 de Mayo.

El problema también se presenta por la Avenida Circunvalación frente a las colonias Independencia y Libertad, lo que dificulta el paso peatonal y vehicular.

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El desbordamiento de agua por la marea anta también se observa entre las avenidas Miguel Alemán y Emilio Barragán.

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La tormenta tropical Vance se dirige hacia costas de Sinaloa donde se pronostica que sus remanentes lleguen entre el jueves y viernes a 85 kilómetros al suroeste de Altata, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

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