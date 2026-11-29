Debido a la marea alta, este domingo se observó el desbordamiento de agua del Estero del Infiernillo hacia tramos de la avenida Circunvalación.
Dicha problemática se presentó frente a las colonias Independencia y Libertad, por lo que los automovilistas que circulaban por esa parte de la ciudad tenían que disminuir la velocidad o buscar las partes secas o de nivel de agua más bajo para continuar su trayecto.
Cerca del mediodía continuaba la marea alta, por lo que el agua del estero se mantenía elevada.
En ocasiones, el desbordamiento también se presenta en la avenida Juan Pablo II, cerca de la avenida Río Piaxtla y frente a la colonia 12 de Mayo, principalmente cuando se aproxima al noroeste del país o se tiene el paso de algún ciclón tropical en el Océano Pacífico mexicano.
De hecho, mañana lunes 30 de noviembre concluirá oficialmente la Temporada de Ciclones Tropicales en el Océano Pacífico, la cual inició el 15 de mayo pasado.
También concluirá la misma temporada en el Océano Atlántico, donde comenzó el 1 de junio del presente año, de acuerdo con lo que establecen autoridades meteorológicas nacionales e internacionales como el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.