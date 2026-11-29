Debido a la marea alta, este domingo se observó el desbordamiento de agua del Estero del Infiernillo hacia tramos de la avenida Circunvalación.

Dicha problemática se presentó frente a las colonias Independencia y Libertad, por lo que los automovilistas que circulaban por esa parte de la ciudad tenían que disminuir la velocidad o buscar las partes secas o de nivel de agua más bajo para continuar su trayecto.

Cerca del mediodía continuaba la marea alta, por lo que el agua del estero se mantenía elevada.