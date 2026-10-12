Mazatlán
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Clima

Se desborda agua en Estero del Infiernillo de Mazatlán y olas brincan en tramos del malecón

Las marejadas y la marea alta forman parte de los primeros efectos del huracán Simon
Belizario Reyes |
12/10/2026 11:50
12/10/2026 11:50

Debido a la marea alta y los efectos del huracán Simon que se aproxima a Sinaloa, el agua se desbordó en el Estero del Infiernillo y el Centro Histórico, mientras que en algunos tramos del malecón las olas brincan hasta la banqueta y vialidades de la Avenida del Mar y los paseos Olas Altas y Claussen.

En el Estero del Infiernillo el agua se desbordó hacia las avenidas Circunvalación y Juan Pablo II, así como a calles cercanas de las colonias Libertad, independencia y 12 de Mayo.

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Mientras que por la mañana durante marea alta se reportó que el agua del mar se desbordó en algunas calles del Centro Histórico como Roosevelt, Carnaval y Constitución.

Y es que por la presencia del huracán Simon en el Océano Pacífico, que a las 9:00 horas de este lunes, tiempo del centro del País, se localizó a 340 kilómetros al sur de Mazatlán, para el sur de Sinaloa se pronosticó para las siguientes horas lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros o litros por metro cuadrado y oleaje de 2.5 a 3.6 metros de altura.

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En el paseo costero el fuerte oleaje rompe en tramos del muro de contención en los paseos Olas y Clausen, cerca del Monumento al Pescador y en puntos de la Avenida del Mar y Zona Dorada, entre otros.

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Se pronostica que Simon toque tierra entre el jueves y viernes entre el norte del municipio de Mazatlán y los municipios de San Ignacio y Elota, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

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