$!Se desborda el Arroyo Jabalines y afecta calles de la Colonia Estero, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Calles y algunas viviendas de la Colonia Estero, así como campos de la Unidad Deportiva de la Liga Quintero, resultaron afectados por el desbordamiento del Arroyo Jabalines, cuyo nivel aumentó ante la marea alta registrada en la zona costera por el paso del Huracán Polo en el Pacífico mexicano. El agua desbordada alcanzó distintos puntos de las zonas bajas cercanas al Estero del Infiernillo, donde su presencia en las vialidades complicó el tránsito vehicular y peatonal, además de afectar a habitantes de este sector del puerto. Una de las avenidas más afectadas fue la Circunvalación, conocida como el “Malecón de los Pobres”, donde el agua se extendió sobre el pavimento y dificultó el paso de quienes utilizan esta vía.









Las afectaciones también alcanzaron algunas de las viviendas ubicadas en la invasión ubicada sobre esta misma vialidad, aunque hasta el momento no se ha determinado cuantos inmuebles han sido afectados. A esta situación se sumó el ingreso de agua a algunos campos de beisbol de la Unidad Deportiva perteneciente a la Liga Quintero Castañeda, cuyas superficies quedaron parcialmente cubiertas tras el desborde del arroyo.









A lo largo del cauce también se observa una importante acumulación de basura que ha sido arrastrada por la corriente, con residuos retenidos en distintos puntos que obstruyen el paso del agua y que contribuyen a los desbordamientos. La presencia de estos desechos agrava las condiciones del arroyo ante el incremento de su nivel, al reducir el espacio disponible para que el agua circule y favorecer su salida hacia las áreas cercanas.









De esta manera, el aumento de la marea y la acumulación de basura en el cauce han coincidido con afectaciones tanto en espacios públicos como en viviendas, mientras el agua en las calles dificulta la movilidad de vecinos, peatones y automovilistas. Ante estas afectaciones, queda pendiente conocer qué acciones implementarán las autoridades municipales para atender las afectaciones, facilitar el tránsito en las calles inundadas y retirar la basura acumulada en el Arroyo Jabalines.