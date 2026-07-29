$!Se desborda Laguna del Camarón en Fraccionamiento Flamingos y cierran vialidades aledañas

Las fuertes lluvias que cayeron durante las primeras horas de este miércoles provocaron el desbordamiento de la Laguna del Camarón, en el Fraccionamiento Flamingos, por lo que un tramo de la Avenida Insurgentes y calles aledañas fueron cerradas a la circulación vehicular.
El cierre a la circulación vehicular de la Avenida Insurgentes se registró entre las avenidas Reforma y Del Mar, donde todavía cerca de las 10:00 horas se mantenía el mismo y presencia de elementos de la Policía de Tránsito Municipal.
El desbordamiento también se extendió a calles de dicho asentamiento humano, dificultando el paso peatonal y vehicular.
Las fuertes precipitaciones pluviales generadas por desprendimientos nubosos e ingreso de humedad del huracán Genevieve en el Océano Pacífico, que se aleja paulatinamente de las costas nacionales.
También se registró el cierre a la circulación vehicular de un tramo de la Avenida Reforma, entre los fraccionamientos Flamingos y El Toreo por fuertes inundaciones, pero conforme fue descendiendo el nivel del agua pluvial cerca de las 10:00 horas comenzaron a circular unidades más grandes por ese sitio.