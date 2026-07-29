$!Se desborda Laguna del Camarón en Fraccionamiento Flamingos y cierran vialidades aledañas

Las fuertes lluvias que cayeron durante las primeras horas de este miércoles provocaron el desbordamiento de la Laguna del Camarón, en el Fraccionamiento Flamingos, por lo que un tramo de la Avenida Insurgentes y calles aledañas fueron cerradas a la circulación vehicular.

El cierre a la circulación vehicular de la Avenida Insurgentes se registró entre las avenidas Reforma y Del Mar, donde todavía cerca de las 10:00 horas se mantenía el mismo y presencia de elementos de la Policía de Tránsito Municipal.