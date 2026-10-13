Mazatlán
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Clima

Se desborda nuevamente el agua en el Estero del Infiernillo hacia vialidades aledañas

La salida del mar también se registra sobre el malecón y en el Centro Histórico
Belizario Reyes |
13/10/2026 11:43
13/10/2026 11:43

La mañana de este martes nuevamente se desbordó el agua del Estero del Infiernillo hacia vialidades aledañas debido al incremento del nivel de la marea y al fuerte oleaje generado por efectos del huracán Simon de categoría 1 en el Océano Pacífico.

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El agua se desbordó hacia las avenidas Circunvalación y General Pesqueira, así como a calles de las colonias Libertad e Independencia.

Y es que por dicho ciclón, para este martes el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Sinaloa.

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Para el sur de Sinaloa también prevé vientos de 40 a 50 kilómetros por hora y rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, así como lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros o litros por metro cuadrado.

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En las playas de Mazatlán se mantiene el fuerte oleaje y el agua del mar también invadió vialidades como entre las avenidas Miguel Alemán y Emilio Barragán.

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