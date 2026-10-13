$!Se desborda nuevamente el agua en el Estero del Infiernillo hacia vialidades aledañas

La mañana de este martes nuevamente se desbordó el agua del Estero del Infiernillo hacia vialidades aledañas debido al incremento del nivel de la marea y al fuerte oleaje generado por efectos del huracán Simon de categoría 1 en el Océano Pacífico.
El agua se desbordó hacia las avenidas Circunvalación y General Pesqueira, así como a calles de las colonias Libertad e Independencia.
Y es que por dicho ciclón, para este martes el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Sinaloa.
Para el sur de Sinaloa también prevé vientos de 40 a 50 kilómetros por hora y rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, así como lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros o litros por metro cuadrado.
En las playas de Mazatlán se mantiene el fuerte oleaje y el agua del mar también invadió vialidades como entre las avenidas Miguel Alemán y Emilio Barragán.