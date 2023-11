MAZATLÁN._ Luego de que alrededor de las 01:00 horas de este domingo las redes sociales se llenarán de mensajes reportando un ‘temblor’ y un fuerte ruido qué se sintió en varias partes de la ciudad, el Alcalde Édgar González Zataráin, aseguró que hasta el momento se desconoce la razón del mismo.

Una de las posibles razones, atribuyó, podría haber sido una explosión, sin embargo hasta la mañana del domingo se desconocía el lugar de donde pudo provenir.

“No sabemos, de hecho Protección Civil está checando ese dato, sí se supo pero no hay un reporte oficial sobre ese tema y están checando, posiblemente debió haber sido una explosión, no sé dónde pudo haber sido realmente no hay alerta de nada de ese tipo y no hay tampoco informes”, explicó el Alcalde.