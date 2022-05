$!Se descontrola festejo del Día de las Madres del Gobierno de Mazatlán

La fila era interminable, rodeaba todo el campo de beisbol Urías, y se extendía hasta por cinco cuadras, había quien quería meterse por otro lado del estadio, sin embargo al hacerlo, no se les daba su boleto para la rifa.

Quienes iban ingresando se les daba un tamal, un agua y frijoles, fueron miles de personas las que acudieron al lugar. El Presidente Municipal sostuvo que no esperaba esta respuesta, y es por ello que anunció la entrega de otro auto más.

“Es un regalo que cuando me lo propusieron dije ‘cómo un carro’ y hoy me arrepiento, hubieran sido dos o tres carros, la neta que sí, es que no hay cosa más bonita que las mamás sean felices, son las que trabajan de día, de noche, se preocupan por los hijos, la escuela, los cuidan enfermos y eso es invaluable, para todas ustedes mi cariño, mi aprecio, mi corazón y muchas felicidades”, indicó.

“Vamos a rifar un vale equivalente a otro carro igual a este, van a ser dos, ¿están de acuerdo?, agregó.