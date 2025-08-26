Se desplaza tormenta tropical Juliette al suroeste de la Península de Baja California

Mientras que la tormenta tropical Juliette se desplaza al suroeste de la Península de Baja California, para Sinaloa y Nayarit se pronostican lluvias puntuales intensas por el monzón mexicano, en interacción con una vaguada en altura y divergencia.
A las 15:00 horas de este martes, tiempo del centro del país, la tormenta tropical en mención se localizó a 825 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de 120 kilómetros por hora, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
Por ello se pronosticaron para el martes y miércoles lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros o litros por metro cuadrado, en Baja California Sur y oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de esa misma entidad.
Por ello recomendó extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados, por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.
Pronosticó que a las 12:00 horas del jueves 28 del presente mes Juliette se degradará a baja presión y a esa hora se localizará a 680 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS.
El SMN también pronosticó para el martes y miércoles, que el monzón mexicano, en interacción con una vaguada en altura y divergencia, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Chihuahua y Durango; así como lluvias fuertes en Sonora. Todas acompañadas con descargas eléctricas.
Por su parte el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, dio a conocer que la interacción del canal de baja presión y el monzón mexicano mantienen alta la probabilidad de lluvias en la región durante la tarde-noche de este martes, de acuerdo con los modelos de pronóstico.
Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, por lo que recomendó a la población tomar precauciones y si los sorprenden las precipitaciones pluviales al regresar de sus trabajos a sus casas o en alguna otra actividad busquen lugares altos para evitar pasar por vialidades con niveles altos de agua y para realizar algún reporte lo pueden hacer el número telefónico de emergencias 911, añadió en un comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
La SSPM también dio a conocer en un comunicado de prensa que debido a las condiciones climatológicas y rachas de viento registradas en Mazatlán, la Capitanía Regional de Puerto restringió las actividades marítimas a embarcaciones menores de 18 metros de largo la tarde de este puerto, para prevenir algún incidente.