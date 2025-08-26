Se desplaza tormenta tropical Juliette al suroeste de la Península de Baja California

Mientras que la tormenta tropical Juliette se desplaza al suroeste de la Península de Baja California, para Sinaloa y Nayarit se pronostican lluvias puntuales intensas por el monzón mexicano, en interacción con una vaguada en altura y divergencia.

A las 15:00 horas de este martes, tiempo del centro del país, la tormenta tropical en mención se localizó a 825 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de 120 kilómetros por hora, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

Por ello se pronosticaron para el martes y miércoles lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros o litros por metro cuadrado, en Baja California Sur y oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de esa misma entidad.

Por ello recomendó extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados, por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Pronosticó que a las 12:00 horas del jueves 28 del presente mes Juliette se degradará a baja presión y a esa hora se localizará a 680 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS.