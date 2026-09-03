Se desplazan dos huracanes en el Océano Pacífico; ‘Marie’ genera oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas de Sinaloa

Dos huracanes se desplazan en el Océano Pacífico en la presente semana y uno de ellos, “Marie”, de categoría uno en la escala de Saffir-Simpson, genera oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Sinaloa.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, “Marie” se localizó a las 15:00 horas de este jueves a 705 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de 185 kilómetros por hora.

“La circulación de ‘Marie’ refuerza la posibilidad de lluvias puntuales intensas (75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado) en Baja California Sur”, añadió el SMN.

“La extensa circulación del huracán ‘Marie’ originará viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Baja California Sur; además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán”.

Por ello recomendó extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Mientras que del huracán “Karina” dio a conocer que a las 15:00 horas de este 3 de septiembre, tiempo del centro del país, se localizó a 2 mil 455 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS y a 1 mil 830 kilómetros al este de Hilo, Hawaii, con vientos sostenidos de 170 kilómetros por hora y rachas de 205 kilómetros por hora.

“El sistema no genera efectos en el país”, añadió el SMN en su aviso de las 15:00 horas de este jueves, tiempo del centro del país, 14:00 horas tiempo del Pacífico mexicano.