Se despliega en todo Mazatlán el refuerzo de mil 700 elementos de la Marina: Alcaldesa

MAZATLÁN._ Los mil 700 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México que llegaron el sábado para reforzar la seguridad en Mazatlán ya fueron desplegados, afirmó la Alcaldesa provisional, MInerva Osuna Zavala.

“Por todo Mazatlán y el área turística, es parte del reforzamiento (de la seguridad). Hay que tener seguros a los ciudadanos, eso es muy importante, también hay que tener muy segura el área turística porque Mazatlán depende del turismo”, dijo este domingo.

“Entonces, ciudad y área turística van a estar muy, muy vigiladas... solamente los que ya llegaron son los que están reforzando todos los sectores; tenemos siete sectores y los están reforzando”.

Pese al reforzamiento de la seguridad en las dos últimas semanas, en Mazatlán se siguen presentando hechos violentos tanto en la zona urbana y rural, como el asesinato el sábado de un ciudadano canadiense en su casa rodante en la sindicatura de El Quelite; el de una pareja en Villa Unión y el de un hombre en las vías del ferrocarril en la carretera estatal que va de Villa Unión a El Walamo.

Ante esa situación, la Alcaldesa expresó que además del despliegue que se tiene, hasta este 9 de agosto no se requiere mayor reforzamiento para prevenir ese tipo de hechos.

“No, son estrategias, ellos se están moviendo, dependiendo de cómo van sucediendo los fenómenos ellos tienen que ir haciendo sus estrategias para poder atacar y resguardar bien al ciudadano y al turista”, añadió Osuna Zavala.

Tanto en la zona turística como en el resto de la ciudad se observa este domingo el patrullaje de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Semar, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

En las acciones para contrarrestar la racha violenta que se recrudeció en las últimas cuatro semanas en Mazatlán también participan elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal Preventiva y de las fiscalías generales del Estado de Sinaloa y de la República.