$!Se despliegan elementos del Ejército en puntos estratégicos de Mazatlán como refuerzo de seguridad

Como parte de un operativo integral para el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Mazatlán, se ha intensificado la presencia de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en distintos puntos estratégicos de la ciudad con dispositivos tanto fijos como móviles, con especial énfasis en las zonas periféricas y principales entradas y salidas del puerto. Durante una serie de recorridos realizados en diversos sectores de la ciudad, se pudo constatar de la instalación de filtros de revisión, patrullajes constantes y labores de reconocimiento, como parte de las acciones que integran una estrategia preventiva orientada a inhibir la realización de delitos, fortalecer la vigilancia territorial y garantizar las condiciones de tranquilidad para la población.





Este despliegue ocurre tras el arribo de mil 600 elementos del Ejército Mexicano a Sinaloa, como parte de un refuerzo de seguridad implementado por la Secretaría de Defensa Nacional, en coordinación con fuerzas federales ya desplegadas en Sinaloa. En este sentido, el contingente de recién arribo se sumará a las tareas que de manera permanente realiza el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional en el puerto, días previos al arranque del Carnaval de Mazatlán 2026. De acuerdo con el esquema operativo, los elementos participan en acciones coordinadas que incluyen recorridos terrestres y motorizados, presencia disuasiva y vigilancia en zonas consideradas estratégicas, así como en corredores de acceso al municipio, con el objetivo de fortalecer el control y la capacidad de respuesta ante cualquier situación que pudiera alentar el orden público.



