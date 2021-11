$!Se desploma el turismo en El Quelite por la falta de puente

“Batalla para ir y venir y luego no viene turismo, no hay trabajo, no hay consumo, muchas familias dejaron de (trabajar), las descansan mucho en restaurantes”, comentó.

Además, si no acude turismo, mucho menos hay ventas, cuando acuden visitantes entran a comprar por lo menos el agua o la soda, pero ahora no, explicó.

“Está muy solo, nada más los fines de semana y empiezan apenas a venir, antes cuando había cruceros venían 3, 4 camiones, ahora no mandan ni uno (aunque regresaron los cruceros turísticos a Mazatlán)”, continuó.

‘Que lo arreglen rápido para que haya trabajo’

El colapso del puente también afecta a pobladores de comunidades más retiradas, como La Mora, La Sábila, El Vainillo, La Mora Escarbada, porque les implica dar mucha vuelta actualmente para ir a Mazatlán.

“Que lo arreglen rápido, ya es como la tercera vez (que resulta afectado este puente en décadas), pero ahora este Presidente duró mucho para arreglarlo, antes de perdida hacían un vadito para cruzar el río y ahora no lo han hecho, no sé cuántos años (de las anteriores afectaciones), pero sí me acuerdo que hicieron un vado, pusieron tubos gigantes para que pasara el agua y éste (Presidente) no hizo nada”, reiteró el vecino de El Quelite.

“Que lo arreglen rápido, ojalá, para que haya trabajo aquí”.