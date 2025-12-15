Se destinará Presupuesto de Egresos 2026 principalmente a obra pública, seguridad y drenaje: Alcaldesa de Mazatlán

MAZATLÁN._ En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026 del Gobierno de Mazatlán se seguirá dando preferencia a obra pública, seguridad y drenaje, reiteró la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“El Presupuesto de Egresos lo vamos a presentar a finales de este mes de diciembre, estamos ya en Cabildo platicando con los regidores, ya hicimos también una reunión con los directores y directoras y estamos analizando para que sea el Presupuesto de Egresos destinado a los rubros que más lo necesitan los mazatlecos”, continuó Palacios Domínguez.

“Y bueno, también va de la mano al que ya aprobamos por unanimidad en Cabildo que es la Ley de Ingresos, les recordamos que el presupuesto, comparado con el 2025 es de 3.4 por ciento más, es decir, la Ley de Egresos también tiene que salir en ese mismo Presupuesto y vamos a seguir dándole preferencia a la obra pública, a seguridad y a drenaje que es lo que nos han pedido los mazatlecos”.

Como se informó públicamente en su momento, el pasado 25 de noviembre el Cabildo de Mazatlán aprobó por unanimidad de sus integrantes presentes la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026 del Gobierno Municipal por 3 mil 473 millones de pesos y es en ese promedio de recursos el que tendrá el Presupuesto de Egresos para ese mismo ejercicio fiscal.

Entre otros puntos, reiteró que esta administración cierra el año con finanzas sanas.