Mazatlán

Se distingue la solidaridad y el reconocimiento en el desayuno ‘Las Flores de Mayo’ de Cruz Roja en Mazatlán

Considerado uno de los eventos de recaudación más importantes para el voluntariado de damas de la institución, reunió a cientos de asistentes en el Centro de Convenciones de Mazatlán
Carlos Robles |
09/05/2026 14:58
09/05/2026 14:58

Entre reconocimientos y una amplia respuesta por parte de la sociedad mazatleca, se llevó a cabo con éxito el ya tradicional desayuno ‘Las Flores de Mayo’, que organiza la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán, considerado uno de los eventos de recaudación más importantes para el voluntariado de damas de la institución, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

Dentro del marco del Día Internacional de la Cruz Roja y la celebración del Día de las Madres, esta actividad reunió a cientos de asistentes, el cual sirvió para reconocer públicamente la trayectoria de voluntarias que durante años han dedicado tiempo y esfuerzo a la labor humanitaria de la benemérita institución.

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Fernanda Rivera de Bloch, coordinadora Estatal del Voluntariado de Damas de la institución, expresó que este evento representa una tradición importante para Cruz Roja y para el grupo de voluntarias de Mazatlán, al que calificó como uno de los más y fortalecidos del estado.

“Este desayuno es uno de los eventos más importantes que elaboran las damas voluntarias aquí en Mazatlán. Siempre hemos encontrado un gran eco de la ciudadanía en este evento que es muy significativo”, comentó.

“Este evento siempre destaca con todas las actividades que tienen que realizar damas en el Estado”, agregó.

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Rivera de Bloch resaltó que el desayuno ‘Las Flores de Mayo’, es uno de los dos eventos más relevantes que organiza el voluntariado mazatleco durante el año, representando una parte fundamental de las actividades de recaudación para la institución.

Durante el evento, se hizo entrega de reconocimientos especiales y medallas a voluntarias con trayectorias que van desde cinco hasta 65 años de servicio, hecho que la coordinadora estatal calificó como un homenaje merecido a mujeres que han entregado parte de su vida a servir a los demás.

“hoy hicimos grandes reconocimientos de antigüedad, desde cinco hasta 65 años de labor humanitaria dentro de Cruz Roja, por lo que este es un reconocimiento muy bien ganado, porque aportar tiempo, ganas, dedicación y entusiasmo a Cruz Roja merece todo nuestro agradecimiento”, declaró.

La representante estatal del voluntariado destacó que además de la importancia que tiene el desayuno en el fortalecimiento económico de la institución, cada año logra reunir una importante cantidad de asistentes y genera recursos que ayudan a sostener la operatividad y servicios de emergencia.

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Además, Rivera de Bloch mencionó que el trabajo de las damas voluntarias no se limita únicamente a estos eventos, sino que se mantiene activo durante todo el año mediante boteos, carreras, desayunos y diversas actividades organizadas en distintos municipios del estado.

Por otro lado, la coordinadora de las damas voluntarias de Mazatlán, Laura Delia Hernández, invitó a los presentes a sumarse en las siguientes actividades de recaudación para Cruz Roja que se estarán llevando en la ciudad, como la Feria de la Salud y la rodada Pedaleando Por La Vida.

Como ya es tradición, durante el desayuno ‘Las Flores de Mayo’, además de la degustación de un platillo, se llevaron a cabo rifas de productos y servicios por parte de las empresas que se han sumado esta edición al festejo, así como también se realizaron actividades de convivencia y música en vivo.

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Uno de los momentos más esperado del día, fue la tradicional coronación de la Reina de las Flores, la cual recayó en lo hombros de Noemí Ríos Aguilar, la cual realizó su recorrido triunfal en el recinto acompañada por la pieza musical ‘Los Papaquis’.

Finalmente, los asistentes también tuvieron la oportunidad de recorrer el recinto para conocer sobre los productos y servicios que los diferentes patrocinadores del evento tenían para ofrecer en sus respectivos módulos de atención.

RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS

MEDALLA 5 Y 10 AÑOS DE DEDICACIÓN

- Lyssette de Jesús León Esquivel

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6 años en Cruz Roja

- Dolores Guadalupe Rubio Moreno

Mazatlán

9 años en Cruz Roja

- Yolanda Gómez González

Mazatlán

7 años en Cruz Roja

- Laura Delia Gavica Hernández

Mazatlán

11 años en Cruz Roja

- Imelda Alejo Velarde

Mazatlán

12 años en Cruz Roja

- Diana Rice Rodríguez

Mazatlán

11 años en Cruz Roja

MEDALLA DAMA DIAMANTE

- María Félix Canizalez Sánchez

Mazatlán

35 años en Cruz Roja

- Laura Delia Hernández Hernández

Mazatlán

20 Años en Cruz Roja

- Laura Elena Ponzo Morales

Mazatlán

21 años en Cruz Roja

- Martha Emma Gómez Ontiveros

Mazatlán

36 años en Cruz Roja

- María Cristina Rosano de Reyes

Mazatlán

66 años en Cruz Roja

- Carlota Malacón López

Mazatlán

44 años en Cruz Roja

- María Graciela Toledo García de la Cadena

Mazatlán

50 años en Cruz Roja

- Gema María Eugenia Villela Larralde

Mazatlán

33 años en Cruz Roja

- María de los Ángeles López Sánchez

Escuinapa

40 años en Cruz Roja

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