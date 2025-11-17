Se elaborará Presupuesto de Mazatlán con participación de las y los regidores: Alcaldesa

El Presupuesto 2026 del Ayuntamiento de Mazatlán se elaborará con la participación de las y los regidores, de la Síndica Procuradora y del Cabildo en general y se atenderá lo que requiera la gente, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Eso lo vamos a hacer en tiempo y forma, como lo marca la ley y estamos ahorita a tiempo de realizarlo y de igual manera siempre buscando la participación de las y los regidores, de la Síndica Procuradora, de todo el Cabildo en general para poder realizar nuestro Presupuesto 2026 en el cual se tiene que hacer una Ley de Ingresos y una Ley de Egresos, pero todo como lo marca la ley en tiempo y forma”, añadió Palacios Domínguez.

“¿Qué es lo que vamos a estar en 2026 atendiendo?, lo que requiera la gente, siempre es muy importante para nosotros la participación ciudadana, estar siempre, obviamente siguiendo los lineamientos de nuestro Plan de Desarrollo Municipal que tiene cuatro ejes estratégicos, pero también incluir algunas cuestiones que se van modificando con el transcurso del tiempo, por eso vamos a hacerlo”.

En entrevista la semana que acaba de concluir reiteró que se va estar haciendo en tiempo y forma lo que se debe hacer en la Ley de Ingresos y Egresos 2026.

El director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro, exigió públicamente en el podcast de dicho organismo ciudadano transmitido el pasado jueves, que el Presupuesto 2026 del Gobierno de Mazatlán sea abierto, transparente y participativo.