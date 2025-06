Se encuentra en plan de estudio construcción de relleno sanitario para Mazatlán

MAZATLÁN._ La construcción de un nuevo relleno sanitario para Mazatlán se encuentra en plan de estudio, pues es un nuevo proyecto diferente a los que se plantearon con anterioridad a la actual administración municipal, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Se encuentra en plan de estudio, seguimos haciendo todos los estudios técnicos pertinentes por parte de lo que viene siendo el Gobierno municipal, el Gobierno estatal, hay unos estudios también de orden federal que se tienen que realizar”, dijo Palacios Domínguez.

“Pero estamos en constante coordinación con el Gobierno estatal para darle seguimiento a esta obra, ...(se hacen los estudios técnicos) porque este es un proyecto distinto, más adelante podemos dar esos detalles (de dónde estará ubicado) porque como les decíamos que estos son propiamente estudios técnicos, por eso es que les pedimos que más adelante del demos los detalles”.

Durante el Gobierno municipal interino de Édgar González Zataráin, del 2022 al 2024, comenzó el cierre paulatino del Basurón Municipal ubicado en Urías como lo ordenó una autoridad judicial, nada más se dejó una celda o cuadrante para un relleno sanitario provisional para depositar la basura en ese sitio mientras se construye un nuevo relleno sanitario.

Sin embargo, las ubicaciones planteadas anteriormente en el rumbo de Miravalles y El Habal no fueron aceptadas por pobladores de las áreas aledañas y la propuesta de que se hicieran por el rumbo de Palmillas, al sur de Villa Unión, no se concretó en esa administración con el argumento de que no se había acordado adquirir un área de acceso a los predios donde se proyectaba construir la obra.

Por ello actualmente la basura recolectada en Mazatlán es depositada en el relleno sanitario provisional en un área de lo que fue el Basurón Municipal en Urías, mientras se construye el nuevo relleno sanitario.