$!Se encuentra Playa Pinitos, en Mazatlán, entre saturación de comercio y basura

Entre la saturación de comercios que dejan poco espacio para el disfrute de personas mazatlecas y turistas, además de basura, se encuentra la Playa Pinitos, en el Paseo Claussen, en este puerto. Y es que sobre la arena de la playa se encuentran instalados prácticamente entre cuatro y cinco restaurantes de venta de mariscos, que además del espacio donde preparan y sirven los alimentos, colocaron varias mesas y sillas cada uno para atender a los comensales.







Pero también hay negocios de renta de mesas y sillas con su respectiva sombrilla, lo que ocupa también espacios en la playa, por lo que ya es poca el área de la playa que queda para las familias de bañistas que acostumbran a ir a ese lugar ubicado entre la Facultad de Ciencias del Mar, de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Casa del Marino. Este domingo, en el sitio, también se pudo ver basura, como restos de un coco, cubiertos de plástico y envases de bebidas.





