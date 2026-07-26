$!Se encuentra Playa Pinitos, en Mazatlán, entre saturación de comercio y basura

Entre la saturación de comercios que dejan poco espacio para el disfrute de personas mazatlecas y turistas, además de basura, se encuentra la Playa Pinitos, en el Paseo Claussen, en este puerto.
Y es que sobre la arena de la playa se encuentran instalados prácticamente entre cuatro y cinco restaurantes de venta de mariscos, que además del espacio donde preparan y sirven los alimentos, colocaron varias mesas y sillas cada uno para atender a los comensales.
Pero también hay negocios de renta de mesas y sillas con su respectiva sombrilla, lo que ocupa también espacios en la playa, por lo que ya es poca el área de la playa que queda para las familias de bañistas que acostumbran a ir a ese lugar ubicado entre la Facultad de Ciencias del Mar, de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Casa del Marino.
Este domingo, en el sitio, también se pudo ver basura, como restos de un coco, cubiertos de plástico y envases de bebidas.
Por el lado de las rocas, frente a la Casa del Marino y a un costado del Fuerte 31 de Marzo, también se observó basura como bolsas de plástico y hasta papel higiénico de alguien que acudió al lugar a hacer sus necesidades fisiológicas.
Y aunque se ha anunciado públicamente que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ordenará esa parte de Mazatlán, hasta el momento no se ha hecho y sigue la saturación de establecimientos comerciales y presencia de basura en el lugar.
A pocos metros se encuentra una rejilla de agua pluvial, con agua estancada, pero este domingo no se vio que el líquido pluvial corriera hacia la arena y el mar.