“Me parecía muy importante que a través de un importante medio de comunicación como es Noroeste se conociera lo importante que es debatir, que haya un debate, a lo cual la candidata de enfrente se ha negado, no desea debatir y me parece que es importante el ejercicio del debate como mecanismo de rendición de cuentas, pero yo entiendo que quien no tiene cuentas que rendir no desee debatir”, manifestó Mejía López ante este diario.

“Habría sido una gran oportunidad para que ella le explicara a las y los mazatlecos, concordenses, rosarenses y escuinapenses por qué dice que desea representarnos, pero pues ella se registró por Culiacán”.

En entrevista precisó que al INE le corresponde promover el debate y así lo hizo, se realizaron reuniones y se empezaron a llegar a acuerdos exigencias de parte de quienes representan a Domínguez Nava como aumentar la contrarréplica, lo que se aceptó, también cambiarle de nombre o aumentar ciertos temas como el que el lugar de salud que se nombrara bienestar y se aceptó.

“Pero lo que nosotros hemos pedido es que sea un debate abierto, que haya apertura y eso significa apertura y transparencia, eso significa presencia de público en general y transmisión de medios de comunicación y ella lo quería cerrado y oscuro, entonces ella quería que fuera en las instalaciones del INE donde no hay la posibilidad de que nadie pueda estar, no tiene capacidad y tampoco se le facilita a los medios de comunicación la transmisión”, expuso Mejía López, ex Secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa y ex Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

“Entonces le ofrecimos el Centro de Convenciones como una medida porque ahí van a debatir sus compañeros a alcaldes y diputados locales, cosa que rechazó, entonces dijo que si era en otro lugar sí y entonces la Universidad Autónoma de Durango dijo bienvenidos, vénganse acá, cosa que (Domínguez Nava) rechazó nuevamente, yo entiendo ésto y es que no quiere debatir, lo respeto pero me parece incongruente que alguien que desee ser Diputada federal no quiera justamente prestarse al debate y no se presta al debate, si no se presta al debate con uno cómo lo haría con 499 compañeros allá en México.

“Expresó que el debate le da información al electorado, pero una candidata que no desea debatir, pero quiere ser Diputada federal y luego una candidata que pide el voto del sur, pero va y se registra por Culiacán es incongruente y la incongruencia es prima hermana de la mentira.

“Ella ya dijo que no va debatir, ...no se va realizar, entonces los electores de este distrito se van a quedar sin ese derecho ciudadano”, reiteró Mejía López al precisar que en el Distrito 1 Electoral nada más dos candidatos, por lo que al negarse la es Secretaria de Educación Pública y Cultura y ex Diputada local a debatir ya no habrá debate.

El candidato a Diputado federal por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática también dijo que la inseguridad se combate con oportunidades, por lo que en su búsqueda de dicho puesto de elección popular ha venido diciendo que más que un segundo piso como dice la Cuarta Transformación, lo que se tiene que darle a la gente es un piso más parejo.

“Y por eso lo que propongo es, mi corazón está en la educación, quiero de regreso las Escuelas de Tiempo Completo, con eso ayudas a los niños que tienen menores oportunidades, también a los profesores y a las familias primero; segundo: quiero también de regreso las guarderías y las estancias infantiles, con eso le permites a la mujer también mayor tranquilidad para que pueda integrarse al mercado laboral”.

Enfatizó que el Programa 65 y Más se queda y Fuerza y Corazón por México propone ampliarlo a partir de los 60 años de edad.

“Quiero también decir de manera muy clara y tajante que el 65 y Más de los adultos mayores se queda, está en la Constitución, y no es un tema no de Xóchitl (Gálvez) ni de Claudia (Sheinbaum), eso es de los diputados federales y eso se queda y por eso hay que iniciarlo antes, vamos por el 60 y Más, si fortaleces el 65 y Más a partir de los 60 años de edad y en ese caso ayudas a los adultos mayores, a nuestros abuelos, si fortaleces a las mamás con las guarderías y las estancias infantiles y fortalecen también a los niños con las escuelas de tiempo completo vas a fortalecer el hogar”, recalcó Mejía López, entre otros puntos.

“Y el hogar fortalecido puede enfrentar a la calle de una manera diferente, por otro lado qué quiero, quiero ayudar como ya lo hice a traer recursos para servicios públicos, particularmente el drenaje, por qué digo que ya lo hizo, yo fui el Secretario del Ayuntamiento que le tocó traer la Planta de los Horcones en el 2011, esta planta abastece hoy de 50 mil litros de agua a la ciudad y sin esa planta no hubiera habido torre posible qué levantar como las que hoy vemos, a mí me tocó negociar eso directamente en el Congreso de la Unión y con el Gobierno del Estado”.

Informa Domínguez Nava que no debatirá

porque candidato pretende un ambiente hostil

La candidata a Diputada Federal por el Principio de Mayoría Relativa por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Graciela Domínguez Nava, informó al Instituto Nacional Electoral en Sinaloa su decisión de no participar en el debate programado para el próximo 8 de mayo, ya que el candidato de la coalición “Fuerza y Corazón por México vulneró los acuerdos tomados hace días.

Además de que el candidato pretende manipular e imponer condiciones para que se realice el debate.

En una carta enviada por Domínguez Nava el pasado viernes 26 de abril y dirigida a Beatriz Virginia Ramírez Herrera, consejera presidenta del Consejo Distritial y Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa, la candidata comunica su decisión de no participar en el eventual debate, ya que denuncia que el candidato vulneró los acuerdos tomados.

La carta fue recibida el mismo día por el Instituto Nacional Electoral 01 Distrito Electoral Federal.

“Estimada Consejera Presidenta, le saludo con aprecio en mi calidad de candidata a Diputada Federal por el Principio de Mayoría Relativa por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” ante este distrito electoral, con el objeto de comunicar a ese órgano electoral mi decisión de no participar en el eventual debate sobre el que hemos venido tomando acuerdos desde hace algunos días, mismos que fueron vulnerados por el candidato de la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

Tal decisión responde a la actitud irresponsable y manipuladora que ha desplegado incluso públicamente el candidato de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, quien pretende imponer sus condiciones para la realización de dicho ejercicio democrático, haciendo un lado los acuerdos tomados por los representantes autorizados y esa autoridad electoral durante tres reuniones de trabajo.

La ex Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, señaló que el candidato de la coalición “Fuerza y Corazón por México” pretende imponer lugar y condiciones al evento sin tomar en cuenta al resto de las candidaturas.

“Como debe ser ya de su conocimiento, el candidato antes mencionado acusó públicamente sin fundamento alguno a esta servidora y a los partidos de la coalición que me postuló, de no tener voluntad política para llevar a cabo el debate, cuando es claro que sus pretensiones son imponer lugar y condiciones al evento, sin tomar en cuenta al resto de las candidaturas, refleja que la falta de voluntad y de civilidad política se encuentra en el candidato y su coalición”, dice Domínguez Nava en la carta al INE.

“Desde la fecha en que esa autoridad electoral nos hizo el planteamiento de participar en el debate, le expresamos nuestra disposición de hacerlo, siempre y cuando las condiciones en que debe desarrollarse el debate fueran consensuadas y no impuestas como lo pretende el candidato opositor, quien no busca debatir ideas, y por ello su pretensión real es crear un ambiente hostil que no permitirá que el mensaje político y las propuestas lleguen a la ciudadanía”.