Se espera del Gran Maratón de Mazatlán una derrama de $100 millones: Alcaldesa

Para el Gran Maratón de Mazatlán que se realizará el próximo fin de semana se esperan cerca de 8 mil personas y una derrama económica de aproximadamente 100 millones de pesos, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Esta semana cerramos muy fuerte noviembre porque tenemos muchos eventos, tenemos el Gran Maratón, estamos esperando alrededor de 8 mil personas, una derrama de 100 millones de pesos”, añadió Palacios Domínguez en entrevista.

“También tenemos esta semana que nos queda de noviembre son seis cruceros que van a llegar a Mazatlán, son alrededor de 21 mil 400 personas que van a estar en nuestro puerto entre los seis cruceros con una derrama económica de alrededor de 31 millones de pesos”.

Añadió que esto es muy importante para el puerto de Mazatlán, se sabe que los eventos deportivos suman para tener más visitantes, para que se mueva la economía local y para seguir posicionando a esta ciudad como un destino de turismo para todas las disciplinas deportivas que se tienen.

Será entre el sábado y domingo cuando se realizará en este puerto el Triatlón y el Gran Maratón 2025.