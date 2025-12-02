Se espera en Mazatlán afluencia de comerciantes por fiestas decembrinas: Oficial Mayor

Tanto para el Día de la Virgen de Guadalupe como por las fiestas decembrinas se espera una afluencia de comerciantes parecida a la del año pasado en Mazatlán, manifestó el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Ángel Fernando Arballo Quintero.

“La afluencia que esperamos del Día de la Virgen (de Guadalupe) del 11 al 12 de diciembre, que es aquí donde está Correos y la Iglesia (Catedral) se esperan 65 comerciantes como fue el año pasado, un aproximado, en la cuestión de lo que es el periodo navideño del primero al 31 de diciembre se esperan en lo que es la Colonia Centro 115 comerciantes”, añadió Arballo Quintero este martes en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Lo que es el Tianguis Navideño del 12 al 31 de diciembre se esperan 200 comerciantes, que es ahí en la Colonia Juárez y lo que es en la Machado se esperan 35 comerciantes”.

Precisó que hasta el momento ya se han otorgado 100 permisos para comerciantes del Tianguis Navideño de la Colonia Benito Juárez, del Centro 34, para el Día de la Virgen de Guadalupe van 21 y para la Plazuela Machado se han entregado 2 permisos hasta este 2 de diciembre.

“Y dimos adicional, esto no se había dado antes, es la primera vez que se da en apoyo a los comerciantes como instruyó la Presidenta Municipal, se les dio la oportunidad del 22, 23 y 24 de diciembre ponerse el Tianguis de la Colonia Francisco Villa; el Tianguis de la Colonia Flores Magón 24 y 31 de diciembre y el Tianguis de Villa Unión 24 y 31 de diciembre, nunca se había dado, es adicional”, informó el Oficial Mayor del Ayuntamiento.

Dijo que los permisos son principalmente para la venta de todo lo que son artículos navideños y juguetes.

En el caso de la prohibición de venta de artículos de pirotecnia lo regula Protección Civil, recalcó Arballo Quintero.