Se espera movilidad de 2.6 millones de personas en Sinaloa durante el próximo periodo vacacional: PC

Durante el próximo periodo vacacional de las semanas Santa y Pascua se espera una movilidad de 2.6 millones de personas en el estado de Sinaloa y se busca un saldo blanco, manifestó el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas.

“Estamos haciendo gestiones diversas en todo lo que es el estado de Sinaloa, mañana vamos a Navolato también, sabemos que es un municipio complejo, mucha visita, vamos a esperar alrededor de 500 mil personas lo que es en Navolato, una movilidad de 2.6 millones de personas aquí en el estado de Sinaloa”, añadió Navarrete Cuevas en entrevista este martes en Mazatlán.

“Y pues recordemos que lo que es Semana Santa mueve al país, es el único evento socio organizativo y sabemos que de las 23 playas más significativas de aquí del estado pues tienen que estar vigiladas por los cuerpos de auxilio, estaremos trabajando más de 2 mil elementos aquí en todo el estado y la instrucción del Gobernador fue muy clara: estar con mucha comunicación con los cuerpos de auxilio, en este caso con Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil estatal, municipal para hacer la mejor coordinación y organización de todos los años”.

Recordó que hace ya tres semanas que instruyó el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, para hacer un recorrido por todo lo que es la costa de la entidad, que cuenta con 656 kilómetros de litoral del estado, y se están haciendo reuniones con los cuerpos de auxilio como ya que se llevó a cabo este 17 de marzo en Mazatlán convocada por el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, con la finalidad de fortalecer lo que es la planeación estratégica.

“No hay cambios, la verdad que vamos a hacer la misma estrategia que traíamos el año pasado, quizá la reforcemos un poco más, pero también ver cómo se están organizando lo que es de manera local, vamos a presenciar también el simulacro próximo que viene el 25 (de marzo) también como lo hicimos el año pasado con la finalidad de estar reforzando no solamente la vulnerabilidad de las personas que estamos cuidando, los turistas, sino también de las propias instituciones”, recalcó Navarrete Cuevas.

“Entonces es muy importante, no solamente es ver el tema de las personas, también de las instituciones, su formación, crecimiento, desarrollo, la planeación estratégica que traigamos nosotros también”.

En la entrevista tras asistir a la inauguración del Tercer Congreso Internacional Minero Sinaloa 2026, que se realiza en este puerto, agregó que las playas están siendo muy visitadas en la entidad, en Navolato el pasado fin de semana se tuvo una visita en dos días de casi 20 mil personas, en Mazatlán ya hay mucha movilidad, en Las Glorias y Topolobampo.

“Ante ese escenario vemos que son indicadores importantes para nosotros cómo va estar Semana Santa y seguramente va haber mucho movimiento, esperando que como el año pasado, como el saldo blanco que alcanzamos el año pasado en aguas seas de igual manera, recordemos que el año pasado tuvimos 28 rescates, precisamente en Mazatlán tuvimos 18 rescates en el agua”, expresó.

“Bueno, esperemos que la ciudadanía nos apoye para alcanzar ese saldo blanco, siempre lo importante aquí es cómo vamos a coadyuvar entre sociedad y gobierno”.

El director del Instituto Estatal de Protección Civil recalcó que se va estar muy atentos, sin descuidar la ciudad los cuerpos policiacos, como Guardia Nacional Carreteras, Tránsito, policías que traen su propia estrategia y los cuerpos de auxilio y rescate traen la estrategia del agua buscando siempre que haya un saldo blanco y se espera que en el próximo periodo vacacional se refuerce también en el sentido de que la ciudadanía se sume al planteamiento que están presentando las autoridades en Sinaloa.

“En el tema de la prevención desde que dejamos el hogar, nos subimos al automóvil, el tema del celular, el tema del cinturón de seguridad, no tomar bebidas embriagantes mientras se maneja, el trayecto también los límites de velocidad, que cuando lleguemos a las playas ubiquemos los cuerpos de auxilio, no utilicemos el celular mientras vigilamos a las niñas y los niños, en este caso los más vulnerables, pero también que nos ayuden con el tema de las basuras en las playas”, dijo Navarrete Cuevas.

“Que lleven sus bolsas también para que retiren la basura, que apoyemos también a los municipios en ese sentido, bueno, esta es una suma de esfuerzos de todas y todos, no manejen también si se sienten muy cansados, es otra de las campañas que vamos a traer muy fuertes aquí en el estado de Sinaloa junto con el Gobierno en el área de Comunicación para que la ciudadanía se sume al planteamiento que estamos nosotros proponiendo como parte preventiva”.