Se espera mucho más humedad en segunda quincena de agosto en Sinaloa: PC

Durante la segunda quincena de agosto se espera mucho más humedad en Sinaloa porque será muy lluvioso y eso puede deshidratar más que la propia temperatura, por lo que se recomienda a las personas tomar precauciones, manifestó el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas.

“La Secretaría de Salud trae el tema de cuántos golpes de calor le han llegado, nosotros como Protección Civil en emergencias no nos ha tocado, pero sí la Secretaría de Salud ellos ya llevan el registro, sí han tenido golpes de calor”, explicó.

“Hay mucha humedad, se espera mucho más humedad, sobre todo esta segunda quincena de agosto que se espera muy lluvioso, afortunadamente ya las presas están al 35 por ciento, siguen aumentando los escurrimientos, así es que estamos esperando que este mes cierren hasta con un 40 por ciento las presas, esperemos que sea así”.

En entrevista tras salir de la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de Paz, que se realizó este lunes en la Tercera Región Militar, en este puerto, añadió que se espera que así se de dicha captación de agua con base en los pronósticos que se tienen sobre todo con el ingreso de humedad, el monzón mexicano y el canal de baja presión que se tiene en la Sierra Madre Occidental.

Además, dijo que están dos zonas de vigilancia en el Océano Pacífico Mexicano, una al 50 por ciento de potencial para desarrollo ciclónico y otra al 70 por ciento.

“Nosotros creemos que el primero pudiera ingresar mucha humedad aquí en el Estado y bueno, las condiciones en general están favorables para que en el Estado llueva, ya ahorita la instrucción de la Gobernadora fue estar muy al pendiente del pronóstico, sobre todo también el tema de las lluvias”, expuso.

“Hoy en la tarde, mañana también se esperan muchas lluvias sobre todo en zona de montaña, aquí en valle también, un poco menos en costa, pero lo que se ve, todo lo que resta del mes se ve muy lluvioso aquí en el Estado”.

Precisó que en cuanto a temperaturas se tiene un tópico de hasta 45 grados, pero la sensación térmica no es una variable de medición en la meteorología, sin embargo, hay personas que lo sienten de una manera, otras de otra, por eso el Protección Civil solamente se ve el pronóstico de entre 38 a 45 grados.

“Sin embargo, la humedad nos hace sentir esa sensación, se siente más húmedo, de incluso se pudieran deshidratar más rápido con humedad que las temperaturas más altas, entonces hay que estar atentos al tema de la humedad también, a los pronósticos que se tienen y a seguir cuidándonos”, reiteró.

Recalcó que primero se debe tener la información meteorológica que se está subiendo y actualizando, la hidratación es muy importante sobre todo a los más vulnerables, las personas que también trabajan a la intemperie en el tema de la construcción deben tomar descansos seguidos y la hidratación es muy importante.

Cerca de las 10:30 horas de este lunes se registró en Mazatlán una sensación térmica de 43 grados.

Además el director del Instituto Estatal de Protección CIvil dio a conocer que en la Mesa Estatal de Seguridad se vio el Plan DN III-E, el Plan Marina por las lluvias, sobre todo el sierra, ya que ha habido saturación de suelos sobre todo el Badiraguato y en otros puntos, por lo que se estará muy atentos también por los escurrimientos aguas abajo.

Recalcó que el Plan de Contingencia es muy importante al momento que se presentan las lluvias y determinar si se necesita que entren las autoridades a brindar auxilio o si se requiere abrir algún refugio temporal hacerlo y estarán participando los tres órdenes de gobierno como siempre lo están haciendo.