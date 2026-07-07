Se espera pronto que trabajadores de la UAS reciban pago de segunda quincena de junio: Vicerrector

Ante los avances que se tienen ante el Gobierno federal, se espera que en fecha corta los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa reciban el pago de la segunda quincena de junio y con la expectativa de que las dos quincenas de julio y la prima vacacional 2026 también se vea garantizada, dijo el vicerrector de la Unidad Regional Sur de la UAS, Manuel Iván Tostado Ramírez.

“Estamos muy en la expectativa para que el día de hoy muy probable ya se tenga un avance significativo, el día de ayer tuvimos una reunión importante en lo que es la administración central con el señor rector por la tarde, previamente él por la mañana tuvo un encuentro con los dos líderes sindicales, el maestro Samuel Castro del área Académica y Bernabé del área Administrativa junto con el área Laboral y Financiera, la maestra Elizabeth y el maestro Antonio González Balcázar”, añadió Tostado Ramírez.

“Donde se espera que el día de hoy probablemente tengamos alguna respuesta y que los universitarios, los más de 17 mil trabajadores universitarios podamos recibir en una fecha corta lo que es el pago correspondiente a la segunda quincena de junio y obviamente la expectativa de que estas dos quincenas de julio y la prima vacacional 2026 también se vea garantizada”.

A una semana del paro de labores en la UAS para exigir mayores aportaciones presupuestales del Gobierno federal, agregó que dicho pago se haría con recursos federales, hay algunas opciones y entre las que se han planteado es que la ministración de noviembre se anticipe para julio.

“Para que junto con la de julio ya programada puedan cubrir ese déficit que hay actualmente de la segunda de junio, las dos quincenas de julio y lo que es la prima vacacional 2025, que es el 60 por ciento, y 2026 al 100 por ciento”, dio a conocer el vicerrector en entrevista este martes con personal de medios de comunicación.

“También está la opción que es la que más quisiéramos que sea la que se determine, que es el apoyo extraordinario para el presupuesto 2026, una partida adicional al recurso ya programado, que también nos haría un buen aliciente a todos los universitarios porque daría esa certeza que el cierre de año puede estar un poco más tranquilo comparado con años anteriores”.

Informó que las autoridades de la UAS han estado gestionando dichos recursos en primera instancia con la Subsecretaría de Educación Pública a cargo del doctor Ricardo Villanueva Lomelí y con funcionarios de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la instancia que otorga los recursos a las universidades.

“A nivel federal con ellos dos o con esas dos áreas y a nivel estatal con la Secretaría de Administración y Finanzas y con la propia Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde”.

Reiteró que las negociaciones van muy bien, se tiene una expectativa muy positiva porque las autoridades han mostrado mucha empatía, desde hace dos semanas que el rector Jesús Madueña Molina, estuvo en la Ciudad de México se vio esa disponibilidad por parte de las autoridades federales de poder atender el llamado de apoyo extraordinario que ha hecho el rector de la UAS con estas corridas financieras que se han entregado, donde claramente se ve que el recurso asignado para el 2026 tiene un déficit presupuestal, es insuficiente.

“Este año nos alcanzó más temprano ese déficit, ahora a mitad de año, pero que cada año las universidades públicas tenemos, cada que llega noviembre o diciembre”, recordó.

“Siempre que se reciben los recursos por parte de la institución se tiene que hacer lo correspondiente con el área financiera, con las dos instituciones bancarias que absorben la mayoría de la nómina de trabajadores, que sin Banorte y Santander, algunos tienen sistemas más ágiles que pueden permitir que esa transferencia de fondos pueda verse rápidamente reflejada en nuestras bancas electrónicas”.

Expresó que el rector lo decía el viernes pasado en una entrevista, que a principios de semana los universitarios podrían tener la segunda quincena de junio, el restante de la prima del 2025 y poder garantizar las quincenas de julio en su totalidad.