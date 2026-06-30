Se espera superar en 2026 cifra de 65 mil tortugas en peligro de extinción liberadas el año pasado: Operadora de Playas

Ante la actual temporada de lluvias y el arrastre de nutrientes se espera que este 2026 se supere la cifra de 65 mil tortugas en peligro de extinción liberadas el año pasado, manifestó el director de la Operadora y Administradora de Playas en Mazatlán, Ángel García Contreras.

Momentos antes de presentar el informe financiero y el informe de actividades trimestral de dicha Operadora en sesión ordinaria en la Sala de Cabildo y de manera privada a la Junta de Gobierno, dijo que los mismos ya fueron enviados previamente a la Auditoría Superior del Estado y al Órgano Interno de Control y a la Síndica Procuradora para que hagan las observaciones y las evaluaciones pertinentes.

“La Operadora y Administradora de Playas básicamente tiene los siguientes programas; que es el Programa de Limpieza y Saneamiento de los 16 kilómetros de playas turísticas que tiene Mazatlán, de Olas Altas hasta Cerritos son 16 kilómetros, tenemos el Programa de Protección Permanente de la Tortuga Marina, que también en esos 16 kilómetros realizamos todo el monitoreo, la recolección de los nidos, el traslado a la sala de incubación, el seguimiento de la temperatura y las condiciones ambientales de esas especies para posteriormente ser liberadas”, dio a conocer García Contreras.

“De hecho estamos ya por iniciar la temporada alta que es de julio a noviembre donde hacemos operativos de 8:00 de la noche a 4:00 de la mañana, es la época en el Pacífico mexicano de mayor anidación, el año pasado estuvimos recolectando cerca de mil nidos, liberando cerca de 65 mil especies en peligro de extinción y hoy esperemos que por el incremento de la temporada de lluvias, al arrastre de materia orgánica y de nutrientes esperemos que haya mayor cantidad de reproducción de la tortuga marina”.

También dijo que la Operadora y Administradora de Playas tienen un presupuesto anual básico de 7 millones de pesos desde 2024 y aplicando los principios de austeridad republicana se le ha hecho rendir, pues por ejemplo se empezaron con 7 certificaciones de playas en el 2024 y actualmente se tienen 10 playas certificadas, se ha incrementado el gasto en equipamiento, en auditorías, en seguimiento a la certificación de playas y en personal.

Por ello dijo que se tiene un uso muy responsable de los recursos materiales y una eficiencia en los recursos humanos, además se coadyuva con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para la regulación de la Zona Federal Marítimo Terrestre y en este trimestre reciente se hizo el inventario de los accesos de playa georeferenciados, contextualizados y caracterizados para que esa dependencia federal no dé concesiones que obstruyan esos accesos.

Posteriormente la Semarnat tendrá que reenviar esa información de los accesos al Instituto Municipal de Planeación para que los incluya en el Plan Director de Desarrollo Urbano y se impida que sean bloqueados por la parte municipal.

“Tenemos 65 accesos de playa, actualmente de Cerritos a Valentinos tenemos 45 y 20 del Valentinos hasta (Olas Altas), todos, todos (están abiertos)”.

Precisó que cuando se reconstruyó el malecón se cometió el error de permitir el acceso de la Avenida del Mar, que son áreas concesionadas, eso no se inventaría como acceso público porque están dentro de las concesiones o permisos de quienes operan los restaurantes de palapas.

“Cuando se hizo el malecón (se remodeló) permitieran una apertura, que me parece lógica porque si no la gente no tuviera acceso a esos negocios, pero en realidad ya hay un convenio que se hizo con el Ayuntamiento a través de la Dirección de Planeación y le hemos dado seguimiento nosotros, permiten el libre acceso también”, precisó García Contreras.