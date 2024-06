Un periodo vacacional de verano muy concurrido, con muchísimo turismo es el que se espera en Mazatlán, por lo que se implementará un operativo no nada más de seguridad pública sino también de apoyo si alguien se queda varado en caso de fuertes lluvias o inundaciones, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Se espera lo que hemos venido viendo en los últimos meses, fines de semana llenos, que han sido constantes, no ha parado, se espera un verano muy concurrido, se espera un verano obviamente con muchísimo turismo, un verano también que va provocar muchos problemas en el tema de la basura, que hay que estar detrás de todo este tema, de la limpieza de la playa constante, de la limpieza del malecón”, agregó González Zataráin.

“No todo es belleza, también hay problemas, se espera de todo y obviamente una derrama económica que si bien es cierto es para los hoteleros, restauranteros, los prestadores de servicio, esa es la derrama económica que les va ir muy bien y siempre les va bien, el asunto es que para nosotros también nos dá gusto, pero también nos genera mucho trabajo, mucho problema y obviamente estar atentos a que las cosas estén bien y podamos atender al turista sea quien sea que venga atenderlo con gusto”.

En la entrevista tras supervisar la construcción de la barda perimetral en la parte norte del Parque Central, agregó que la seguridad pública en Mazatlán está muy bien, se ha reforzado esto, los cambios de comandantes que se hicieron en diferentes sectores han funcionado, va muy bien, se han tenido ajustes en la Secretaría de Seguridad Pública al mover al personal y eso ha permitido que disminuya lo que de pronto se empezó a dar como un brote de alguno asaltos, robos, que han ido bajando.

Dio a conocer que tanto el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, como el Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruíz Gastélum, ya traen un Operativo de Seguridad por este periodo vacacional, lo mismo que la Policía de Tránsito Municipal y la próxima semana se entregará equipo a estas dos últimas instituciones y ya iniciará dicho operativo.

“Es un operativo en todos los sentidos porque por ejemplo queda mucha gente varada de pronto con las lluvias en la zona turística donde se inundan, hay que auxiliar a ese personal, el tema de la seguridad, son muchos aspectos que incluye, es muy distinto este tipo de operativo al que normalmente hacemos, ¿por qué es muy distinto?, porque no solamente incluye la seguridad, aquí todo el tema de la protección civil por las lluvias, por las tormentas, por lo que pueda ocasionar hoy, el cambio climático ha provocado que de pronto te aparezca una tormenta, entonces hay que generar rápido la información , hay que estar comunicados y esto va funcionar bien, estoy seguro”, continuó.

Recordó que ya se realizan recorridos en las playas para supervisar que las gentes que van y que no tienen que hacer en ese lugar, muchas de ellas van y duermen en la playa o no tienen dónde quedarse se les va moviendo del lugar, pues no se pueden tener playas inseguras, ya ahorita las playas están completamente seguras.