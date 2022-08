Se esperarán pruebas científicas para determinar identidad de mujer hallada muerta en Mazatlán: Alcalde

MAZATLÁN._ En torno a la identidad de la mujer hallada muerta la tarde del jueves en un canal del Fraccionamiento El Cid, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres señaló que se esperarán las pruebas científicas que se requieren para determinar de quién se trata, aunque todo indica que es la comunicadora Cándida Cristal “N”.

“Presuntamente es ella, pero hasta que lleguen las pruebas que se usan para eso vamos a corroborarlo, pero todo indica que es ella”, reveló.

Benítez Torres agregó que recientemente no ha tenido comunicación con la familia de dicha comunicadora, que en un tiempo trabajó como titular de Comunicación Social en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en su primera administración.

Apuntó que había tenido anteriormente comunicación con la mamá de la locutora, que en su momento fue reportada como desaparecida ante la Fiscalía General del Estado.

“Yo recibí en varias ocasiones a su mamá y ella me decía que ella vivía en Mazatlán, nunca me dijo dónde, entonces desconozco por qué no la verían, no sé si estaba encerrada en una casa, lo desconozco, lo que pasa es que el cuerpo presuntamente es ella, es el primer feminicidio en lo que van del año en Mazatlán, y es lamentable, además se le tenía mucha estima”, afirmó.

“Hoy la mayoría de los medios ponen: ‘Trabajadora del Químico’, pues sí colaboró en lo que ella era su profesión en medios de comunicación en la Secretaría de Seguridad Pública, pero pues aquí hay miles de trabajadores”.

El Alcalde manifestó que se verá qué es lo que procede, si la Comuna publica nuevamente una esquela, mientras tanto envió su solidaridad a los familiares de la persona encontrada muerta en dicho canal.

“Mi solidaridad a la mamá, a la hermana, a la familia, el haber vivido todo este tiempo pues es muy doloroso, lo menos doloroso en su momento es que al menos ya saben que falleció porque hay muchas familias que nunca encuentran a sus hijos”, expresó.