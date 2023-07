MAZATLÁN._ Se está desmantelando al Cartel Jurídico que operaba en el Ayuntamiento de Mazatlán atendiendo las demandas que perdía la Comuna, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

Agregó que entre 2017 y 2018 se incrementaron las demandas en contra del Ayuntamiento y en uno de los casos se aceptó una por una afectación de terrenos al construirse la Carretera Habal-Cerritos, ahora Avenida Ingeniero Mario Huerta Sánchez, que realizó el Gobierno del Estado, pero ahora quieren que la afectación la pague el Municipio e hicieron perdedizo el expediente porque no está en la Comuna.

“Es un tema provocado por el Cartel Jurídico que está siendo desmantelado, nosotros estamos desmantelando a quienes estuvieron inmiscuidos en eso, yo señalé y dije: del 2017 al 2018 se dispararon y presentaron un mundo de demandas ante los tribunales, obviamente ofendió a muchos y van a salir los ofendidos a tratar de señalar y golpear”, expresó en entrevistas con personal de medios de comunicación.

Ante acusaciones en redes sociales y algunos medios de comunicación de presuntas irregularidades de funcionarios de su administración en el pago o negociación de demandas perdidas, recordó que en meses recientes presentó ante medios de comunicación información sobre dónde inició y concluyó la demanda.

“Y todo eso está fuera de nuestro tiempo, cuando inició y cuando concluyó y cuando hay sentencia está fuera de nuestro tiempo y entonces cómo puedes acusar a alguien que no estaba cuando sucedió, ni estaba yo, ni estaba el Tesorero (actual), ni estaba la Secretaria (del Ayuntamiento actual)”, subrayó el Presidente Municipal, entre otros puntos.

Recalcó que en un caso que se menciona que se está negociando no es así, no se aceptó pagar y por el contrario se metió un recurso de revisión ante un tribunal como lo establece la ley, malo es que se estuviera arreglando y pagando.

“Hay una sentencia y nosotros estamos combatiendo esa sentencia en la Sala Superior (del Tribunal de lo Contencioso Administrativo), no lo digo de ahorita, lo pusimos ya hace semanas combatiendo en la Sala Superior esa sentencia, entonces no negociando, eso es mentira, negociando qué, pagando lo del SAT (Sistema de Administración Tributaria) no se negocia con el SAT, el SAT te cobra y te cobra o te embarga, pero todos esos casos no están negados, al contrario, nos pidieron, nos buscaron negociando, nosotros rechazamos”.

También dijo que el tema de las demandas en contra del Ayuntamiento de Mazatlán ha molestado a muchos que están involucrados en ello, son demandas que vienen de un año donde nacieron y un año donde concluyeron las sentencias, antes de que él estuviera en la Comuna mazatleca.

“Antes de que esos que nos calumnian estuviéramos ahí en el Ayuntamiento, el asunto es que les tumbamos los negocios, por qué les tumbamos los negocios, porque estamos buscando conciliar con esa gente, es decir, en algunos casos buscar la manera en que incluso algunos retiren algunas demandas contra el Municipio, otros casos que nos esperen porque no estamos pagando, por ejemplo, mencionan ahí casos que ni siquiera hemos pagado y que ni siquiera estamos ahorita en posibilidades de pagar”, reiteró el Alcalde.

“Entonces obviamente esto molestó el hecho de que evidenciáramos, es el costo de hacer esa denuncia (pública), que van a señalar a varios, esto viene precisamente de algunos involucrados en este tema, de los que crearon parte de este problema, los creadores de ese tema de las demandas por supuesto están muy marcados en las líneas del tiempo, yo por eso les decía si ustedes revisan entre el 17 y el 18 (2017 Y 2018) van a encontrar ahí, qué casualidad que ahí fue donde se interpusieron el mayor número de demandas, por qué, de cosas muy viejas”.

Reiteró que lo que ahora es la Avenida Ingeniero Mario Huerta, pero que es el Ramal Habal-Cerritos es una rúa estatal que fue impactada en 1972 siendo Alcalde Mario Huerta, se dice que hubo una donación de ese predio.

“Pero algo pasó en esa fecha, entre el 17 y el 18 (2017 y 2018 que desaparecen los expedientes de donación, se presenta una demanda contra el Municipio y el Municipio la acepta, dice que sí cuando debió haber dicho yo no impacté ahí, impactó el Estado, muy sencillo y te quitabas ese problema”, recalcó González Zataráin.

“Tan sencillito, no ocupabas un abogado especializado, simple y sencillamente decir no soy el responsable debido a que es una rúa estatal, entonces esos temas causaron una sentencia que no lo provocó ni la Secretaria, ni el Jurídico, ni el Tesorero ni yo en lo absoluto, eso ya estaba ahí, eso vienen peloteando desde hace tiempo, qué les molesta, que lo hagamos público, que los exhibamos, que pongamos la línea del tiempo, que la gente interprete y juzgue”.

El Presidente Municipal precisó que serán las instancias legales correspondientes quienes determinarán en su momento quien o quienes resulten responsables de estos hechos.