Actualmente se está frente a una elección de Estado donde el coordinador de la campaña oficial está en Palacio Nacional, pero la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, irá creciendo y la superará, manifestó la Senadora de la República, Josefina Vázquez Mota.

“Estamos frente a una elección de Estado, el coordinador de esta campaña vive en Palacio Nacional (el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador) y todos los días se encarga de promover no solamente no respetando las leyes electorales sino reventándolas a su propio Gobierno y a quien desde su propio movimiento se eligió como su candidata”, expresó en conferencia de prensa en Mazatlán Vázquez Mota, también ex candidata presidencial por el Partido Acción Nacional y ex Secretaria de Educación Pública federal.

“Evidentemente este no es el México que millones de mexicanos queremos y anhelamos, anhelamos y estamos aquí por un México con certeza donde la ley sí sea la ley, donde se respete la democracia y los contrapesos”.

También advirtió el riesgo de perder la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

”Quiero advertir hoy aquí en Mazatlán, Sinaloa, que por vez primera en la historia moderna del País estamos en riesgo de perder la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a qué me refiero con perder la Corte, en el mes de noviembre el Ministro José Luis Aguilar dejará su cargo, su posición y vendrá como debe ser un nuevo nombramiento, si este nombramiento en lugar de tener a una ministra o a un ministro leal a la Constitución es leal a una agenda de carácter personal nos quedamos con siete votos en la Corte”, continuó.

”Qué significan los ciudadanos siete votos en la Corte, y para todas y todos los que estamos aquí, significa que cualquier ley aprobada por mayoría simple, es decir, no requerimos las dos terceras partes, una ley como tantas que hemos tenido, ocurrencias, pues de pronto diga vamos a expropiar hoteles, restaurantes, vamos a determinar que cual o tal cosa sea diferente, pues con siete votos en la Corte ya no hay posibilidad de declarar una inconstitucionalidad en términos generales, qué quiere decir, que cada ciudadana y ciudadano, perdónenme ustedes la expresión tan coloquial, tendría que defenderse con sus propias manos, con sus propias uñas como solemos decir y se acabaría esta contención de la Corte”.

También dijo estar segura que la candidata presidencial Xóchitl Gálvez irá creciendo en las preferencias electorales y remontará a la abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional y aliados, Claudia Sheinbaum.

Además manifestó que en materia de seguridad la política del actual Gobierno de López Obrador ha sido un fracaso, entre otros puntos.