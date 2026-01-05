Se está reforzando la seguridad en Mazatlán para prevenir más hechos violentos: Secretario del Ayuntamiento

Aunque será este martes el último día del Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes, se mantendrá la vigilancia en Mazatlán con la participación de instituciones de los tres niveles de Gobierno porque ya viene el Carnaval y para prevenir más hechos violentos como los homicidios de inicio de año, de acuerdo con el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“El operativo (Guadalupe-Reyes) es un operativo especial, hoy estuvimos platicando precisamente de que nos falta el evento que mañana tenemos ahí en el Parque Central haciendo evaluación de cómo fortalecerlo, yo les adelantaba a ellos que no se nos dispersen mucho porque también el Carnaval está muy cercano”, continuó Ríos Pérez.

“Entonces necesitamos mantener fortalecido porque el Carnaval no solamente es el evento sino ya sabemos que se generan otros eventos dentro de, que también son parte de (el Carnaval), pero ya lo estaríamos platicando el miércoles para fortalecimiento precisamente de eso”.

Precisó que la tarde de este martes 6 de enero se realizará el evento del Día de los Reyes Magos en el Parque Central para niñas y niños y al igual que cuando se presentó Tatiana se hace un operativo en el interior y exterior con la participación de elementos de instituciones de los tres niveles de Gobierno, en este caso no se cerrará a la circulación la Avenida Leonismo Internacional.

“Estamos pidiendo que no se baje la guardia, que se esté trabajando”, reiteró.

El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán informó que el evento de este 6 de enero para niñas y niños comenzará a partir de las 15:00 horas, se tendrán regalos y es el DIF Municipal el que está al frente de la organización.

También dijo que para prevenir homicidios dolosos con los al menos cuatro que se han registrado durante los primeros días del 2026 que comienza se va fortalecer la seguridad y ya se está haciendo.

“Fortalecer, como es un tema que tiene que ver con el ámbito federal se está fortaleciendo, se toma todo lo que ocurre y ellos fortalecen también las acciones, no se va bajar la guardia, al contrario, de impulsa a seguir manteniendo, Mazatlán tuvo un cierre de año exitoso, no se querían ir los culichis, andaba muy contenta la gente porque tuvo una muy buena vida nocturna decían ellos, ahí los escuchaba, todavía ayer se resistían yo creo a abandonar el puerto, pero estuvo muy concurrido”, expresó Ríos Pérez.

“Han estado muy bien todos los eventos y todas las festividades y la ocupación hotelera también, la doctora Sheinbaum también destacó además la participación de Mazatlán en el cierre de año con los altos de generación de turismo muy positivo, yo creo el mayor de todos los centros turísticos”.

Invitó a todas las familias a que acudan este martes 6 de enero a festejar el Día de los Reyes Magos en el Parque Central de Mazatlán.