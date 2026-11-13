Se está viviendo en Sinaloa la peor crisis por inseguridad y violencia: Movimiento Ciudadano

En Sinaloa se está viviendo la peor crisis por la inseguridad y la violencia causada por el enfrentamiento entre grupos criminales y de septiembre del 2024 a la fecha se han perdido más de 9 mil empleos formales en la entidad, manifestaron el coordinador estatal y la secretaria general de Movimiento Ciudadano en el estado, Sergio "Pío" Esquer Peiro y Elizabeth Montoya Ojeda.

"En Sinaloa tenemos ya más de dos años hundidos realmente y muy preocupados por las consecuencias, porque estamos viviendo la peor crisis que ha habido en los últimos años, motivo precisamente la inseguridad, la violencia causada precisamente por este enfrentamiento entre grupos criminales", añadió Esquer Peiro.

En entrevista este viernes en este puerto a donde acudió al informe por los dos años del labores de la Regidora y coordinadora de Movimiento Ciudadano en el municipio de Mazatlán, agregó que el lunes pasado se volvió a tener la visita del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de integrantes del Gabinete de Seguridad federal en Mazatlán y espera que los anuncios para mejorar la seguridad en la entidad que se hicieron resulten.

"Anunció algunas cosas, espero que resulten, pero por lo visto no se ha solucionado los problemas de fondo todavía, y es lo que estamos esperando los sinaloense, no queremos más discursos, no queremos más visitas, queremos resultados y quitarnos el miedo de asistir, que la gente salga a la calle y vuelva la paz a las familias, que salgan a dejar a sus hijos", recalcó.

"A los trabajadores que salgan a su trabajo y que se liberen también de las extorsiones, que es un gran tema todavía".

La Diputada local, Elizabeth Montoya Ojeda, en su intervención en el evento de informe de labores de la Regidora y coordinadora de Movimiento Ciudadano en Mazatlán, dijo que se tiene el conocimiento y se ha sido testigos de cómo se han perdido miles de empleos a partir del 2024 a la fecha.

"Para darles una cifra, son más de 9 mil empleos formales los que hemos perdido, aunado a esto todas las muertes, desapariciones, niñas y niños que han fallecido como daño colateral por la violencia", añadió.

"Por ello yo quiero reiterarle todo mi apoyo a mi amiga la Regidora Mylai Quintero desde el espacio que yo ocupo para que siga trabajando con ese ánimo, con ese entusiasmo, pero sobre todo con ese corazón que beneficia a los mazatlecos".