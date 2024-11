Se está viviendo la peor sequía de la que se tiene registro en la historia: Conselva

Se está viviendo la peor sequía de la que se tiene registro en la historia y no se está viendo la suficiente respuesta por parte del Gobierno y de la ciudadanía ante un evento que ya puede significar potencialmente problemas muy serios, dijo la directora ejecutiva de Conselva, Costas y Comunidades, Sandra Guido Sánchez.

“Nosotros somos una organización ambiental sin fines de lucro y trabajamos para construir la seguridad hídrica que necesita no solamente la economía, pero sobre todo nuestra sociedad, estamos viviendo en la peor sequía de la que tenemos registro en la historia y no estamos viendo la suficiente respuesta por parte del Gobierno y de la ciudadanía ante un evento que ya puede significar potencialmente problemas muy serios”, añadió Guido Sánchez.

“Nosotros queremos lograr un Sinaloa sustentable y resiliente para que el agua alcance para esta y las futuras generaciones, ese es nuestro sueño y trabajamos todos los días para eso”, señaló.

En su participación en el desayuno empresarial “Emprendiendo con el Medio Ambiente”, dijo que con este problema de la sequía se avizora un panorama con una incertidumbre todavía mayor precisamente por la situación oceanográfica de “La Niña” que siempre trae sequías y si ésto vuelve a ser como ha venido siendo desde que empezó a registrar este fenómeno entonces se avizoran también situaciones de muy poca lluvia para Sinaloa.

“Se avizoran también situaciones de muy poca lluvia, muy poca lluvia porque nada más estaríamos a expensas de lo que el Monzón Americano nos trajera, que también ha sido muy incierto, entonces la incertidumbre es todavía mayor que la que teníamos este año, así es que ciclones no se esperan precisamente porque todavía el agua estaría fría, o sea, no con ‘La Niña’ sino le llaman Enso Neutral, ni ‘El Niño’ ni ‘La Niña’, pero si el agua no está suficientemente caliente no se esperarían muchos ciclones o tormentas tropicales, entonces sí hay necesidad de pensar y actuar ya para hacer un uso inteligente del agua”, recalcó ya en entrevista.

“Y esto es empezar ya a implementar acciones para el reuso del agua, lo que hoy se comentó de empezar a utilizar, por ejemplo, las aguas de desecho reinyectarlas al acuífero precisamente para reducir la sobreexplotación, tenemos ocho acuíferos sobreexplotados, el de Mazatlán es el que más rápidamente se ha sobreexplotado y eso que está vedado, tiene una veda desde 1942 y sin embargo, lo sobreexplotamos, dice uno cómo se explica eso si no hay permisos para pozos”, cuestionó.

Dijo que también se tiene una reducción de la disponibilidad de agua superficial y en el estado en sí, sobre todo en el norte y en el centro se tienen posibilidades muy inciertas de lluvias.

“Y estamos viendo ya el inicio de problemas muy serios que se extienden, o sea, este año hubo productores que no alcanzaron a cubrir sus deudas del ciclo anterior, recordemos que ya llevamos un periodo de sequía de casi tres años, entonces ya han sido seguidos, esto significa que en el 2023-2024 no se pudo sembrar más que el 30 por ciento de la superficie, ahorita otra vez, sí estamos hablando de situaciones económicas muy serias, ...y recordemos que la agricultura está concatenada con el resto de la economía de Sinaloa”, reiteró Guido Sánchez.

“Entonces algo que le pase a la agricultura le pasa a toda la economía del estado”.

Recalcó que se están promoviendo acciones de política hídrica en tres áreas fundamentales, una de ellas es la cuenca de captación de agua, se necesita reactivar la producción de agua en las cuencas y la restauración; la segunda es que se tengan mecanismos para que los distritos de riego hagan reducción muy significativa del uso de agua, hay estrategias con las cuales se pueden reducir hasta el 30 por ciento del agua y eso es agua que se libera, que no se usa, que puede servir para las comunidades, para las ciudades.

“Y también en las ciudades, la eficiencia física promedio de Sinaloa es del 40 por ciento, o sea, de cada 10 litros que le llegan a una ciudad se pierden 6 en el camino, eso no puede continuar, tenemos necesidad de implementar acciones y políticas en este sentido de largo plazo en estos tres sentidos, esto no ocurre de un año a otro, pero sí tenemos que empezar porque si no esto nos va a llevar al colapso”, subrayó la directora ejecutiva de Conselva, Costas y Comunidades.