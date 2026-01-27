$!Se estanca crecimiento de Presupuesto de Egresos de Mazatlán en actual administración

Contrario al discurso oficial de crecimiento, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Mazatlán se estancó, incluso en los últimos cinco años tiene un comportamiento a la baja y en el 2026 se tiene un presupuesto similar apenas al del 2024, de acuerdo con el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro. Agregó que lo que sí ha crecido es la cantidad que se destina al pago de pensiones y jubilaciones y si no se atiende este tema en corto plazo puede ser el colapso que venga a las finanzas municipales. En conferencia de prensa recordó que como se anunció en diciembre pasado, para el Presupuesto de Egresos del 2026 se le asignaron 3 mil 478 millones de pesos. ”Se manejó como un presupuesto elevado en el cual se dijo que se le habían asignado mayores recursos a Seguridad Pública, a Obra Pública y demás, pero en el análisis que nosotros hicimos estamos viendo un comportamiento a la baja”, expresó Rojo Navarro “¿Por qué? Si vemos de 2022 a 2023 tuvimos un incremento de casi 500 millones de pesos, de 2023 a 2024 se comportó ese factor de crecimiento económico en cuanto al Presupuesto de Egresos, pero llegamos a 2025 y vemos que hubo un decremento, 2026 no hubo incremento, estamos recuperando niveles de 2024, si vemos aquí las cifras son superiores en 50 millones de pesos los que superan el 2026 al 2024, entonces el discurso es Mazatlán está muy bien, hay mucho turismo, hay muchos ingresos, pero aquí estamos viendo una cosa completamente diferente”. Recalcó que lo que se ve en el análisis de los últimos cinco años es que en el 2026 apenas se tienen niveles del 2024 y ese patrón que se venía teniendo de crecimiento de entre 400 y 500 millones de pesos por año del 2022 al 2024 se perdió en el 2025.

“¿Qué pasa en el 2025?, entra una nueva administración y aquí el Presupuesto fue menor al año anterior y el Presupuesto del segundo año del actual Gobierno (Municipal) pues es igual a niveles del 2024”, continuó en la conferencia de prensa. Y es que dio a conocer que en el 2022 el Presupuesto de Egresos para el Municipio de Mazatlán fue de 2 mil 521 millones 994 mil 220 pesos, en el 2023 fue de 3 mil 90 millones 941 mil 932 pesos, en el 2024 fue de 3 mil 219 millones 193 mil 340 pesos, en el 2025 fue de 3 mil 366 millones 830 mil 199 pesos y en el 2026 es de 3 mil 473 millones, 855 mil 987 pesos. Del 2025 al 2026 el crecimiento fue de apenas 107 millones 25 mil 788 pesos, cuando el incremento en los años anteriores era de 400 a 500 millones de pesos. “Entonces, nos dicen estamos destinando mayores recursos al Presupuesto, pero en el análisis comparativo con ejercicios anteriores nos dice otra cosa... es la lectura que les acabo de dar, no crecimos, no estamos creciendo en cuanto a ingresos-gasto, se rompe con un patrón que veníamos teniendo de entre 400 y 500 millones de pesos anuales del 2022-2023, 2023-2024 y en 2025 registramos una caída en los egresos, por lo tanto también en los ingresos, porque hay que recordar que el Presupuesto de Egresos se basa en el decreto de Presupuesto de Ingresos aprobado”, reiteró Rojo Navarro. “Entonces tenemos un incremento más menos del 20 por ciento anual entre 2022 y 2024, pero en el 2025 tenemos una caída del 1.5 por ciento en los egresos”.