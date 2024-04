MAZATLÁN._ Personal de Servicios Públicos Municipales estará pendiente de que no se encienda el alumbrado público durante el eclipse total de sol el próximo lunes 8 de abril en la zona turística, el malecón y los puntos de observación del fenómeno astronómico, en el resto de la ciudad sí se va encender automáticamente porque es difícil apagarlo todo, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Servicios Públicos está a cargo de eso, de que no se encienda nada, lo que es la zona turística, el malecón, la zona donde van a estar los puntos de observación, en el resto de la población sí se va encender porque es imposible apagarlo todo”, expresó González Zataráin.

“Digo es imposible porque son módulo por módulo, en una colonia puede haber hasta 10, 15 módulos, entonces lo que vamos a hacer es en la zona turística, que también no es un trabajo sencillo, es un trabajo complicado porque hay lámparas que tienes que apagarla una por una, entonces así tienen la fotocelda y son automáticas, se encienden solas, ya se empezó a hacer la labor de ir preparando el tema de que ese día no se encienda”.

Entre otros puntos dijo que se prevé que el paseo costero se cierre a la circulación vehicular desde las 4:00 horas y en los módulos de entrega de lentes solares gratuitos va haber baños portátiles y puntos de información, se preparó a alumnos de Turismo para el uso de los lentes, cómo se debe observar el fenómeno, además se tendrán puntos de auxilio médico, se tendrán ambulancias, se colocarán pulseras para facilitar la localización de niños extraviados.

Por su parte el Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum, manifestó que son cerca de 110 elementos entre Protección Civil del Municipio y del Estado quienes estarán cuidando a los visitantes y a todas las personas que acudan a ver en el paseo costero el fenómeno astronómico que no se podrá ver en Mazatlán hasta después de 300 años.

“Los que tuvimos la oportunidad de verlo en 1991 de nueva cuenta tenemos esa grandiosa oportunidad de poder disfrutarlo este 2024, entonces hay que estar atentos, sobre todo las recomendaciones como tal, si aún no has tenido la oportunidad de adquirir o de ir a un punto donde se están repartiendo estos lentes de forma gratuita hazlo lo más rápido que se pueda, es importante que cuidemos la salud sobre todo también, pero también que veamos y comprendamos que es un fenómeno que muchas generaciones no lo conocen, muchas generaciones lo van a poder ver por primera ocasión y definitivamente va quedar marcado en nuestra vida”, expresó Ruiz Gastélum.

Añadió que dicho personal estará dando orientación a la población junto con la Sociedad Astronómica Mazatleca, ya que se esperan miles de personas a presenciar el eclipse en la zona costera.

“En general, con cifras que se han recabado por parte de ambas asociaciones de hoteles y cifras que se han podido determinar con comentarios que se han podido recibir, pues estamos hablando de un número muy importante de visitantes, posiblemente estemos llegando a los 600, 700 mil personas aquí en la ciudad”, continuó.

Sin embargo, dijo que es difícil determinar cuánta gente pueda acudir al malecón ese día, se pudiese mencionar más de 200 mil, 300 mil, pero quizá nada más acudan 50 mil ó 20 mil, no se sabe, va depender mucho de la disponibilidad de las personas tomando en consideración que va ser visible desde cualquier punto de la ciudad, también tomando en cuenta que no nada más se va ver en el municipio de Mazatlán sino también en los municipios del sur de Sinaloa como Concordia, Rosario y un poco en Escuinapa, por lo que los municipios están haciendo lo correspondiente para disfrutar de este gran fenómeno astronómico.

Por ello reiteró el llamado a la población en general para que se oriente sobre qué es lo que se tiene y que no se tiene que hacer.

“Dos: que no le tengamos miedo, hay muchos mitos en donde la gente dice que tiene que utilizar ciertas y cuáles prendas y todo lo demás, o que ocasiona ciertos y cuales daños a la salud como tal, el daño más importante es a la vista, por eso la importancia de que utilices tus lentes certificados o tus lentes aprobados como tal”, reiteró.

“Es importante que el ciudadano sepa que el lente es únicamente para ser usado durante las fases previas a la fase llena, en la fase llena donde queda cubierto el sol en su totalidad no es necesario usar el lente, es lo que todo mundo quiere apreciar, todo mundo quiere ver”.

Precisó que el cierre a la circulación vehicular el próximo lunes en el malecón será a partir de las 4:00 horas para esperar que la gente que aún está en la calle retorne a su casa y los módulos que se van a instalar a lo largo del paseo costero para la entrega gratuita de lentes estarán trabajando a partir de las 5:00 horas y se espera que el mayor número de personas comience a llegar a partir de las 6:00 horas tomando en cuenta que va ser un fenómeno que durará cerca de 4 horas.

“Esperemos buen clima antes que nada, que no esté nublado para que sea muy vistoso y muy visible este fenómeno, hay que traer nuestra agua para hidratarnos durante ese periodo, esperemos que se cumpla el pronóstico como tal (que ese día se tenga cielo despejado”, expresó Ruiz Gastélum.