Se estará atentos a las investigaciones a la Jumapam para deslindar cualquier responsabilidad: Alcaldesa

Ante señalamientos difundidos en un medio de comunicación nacional de que la administración, operación y cobro en Juntas de Agua Potable en municipios de Sinaloa fueron entregados al crimen organizado, la Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez aseguró que se estará atentos en las investigaciones a la Jumapam para deslindar responsabilidades.

“Estaremos al tanto de las investigaciones correspondientes en la Junta para deslindar cualquier responsabilidad, el Municipio actuará para evitar cualquier posibilidad de impunidad”, enfatizó al leer un posicionamiento al respecto al reportaje difundido en N +.

“La relación con el actual titular, que fue investido durante la administración pasada es estrictamente profesional”.

La Presidenta Municipal agregó que el gerente general de la Jumapam, Jorge Guadalupe González Naranjo sigue en su cargo.

De acuerdo con el reportaje de N +, un informante de la Agencia Federal para el Control de Drogas en Estados Unidos, DEA, reveló para ese medio de comunicación que presuntamente el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habría entregado a “Los Chapitos” la administración, operación y el cobro del servicio de las Juntas Municipales de Agua Potable en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Guamúchil, así como el control de los ocho distritos de Riego Agrícola de la Comisión Nacional del Agua como una retribución del dinero que el grupo criminal le habría dado para su campaña electoral en 2021.

Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo el pasado viernes 1 de mayo tras los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra él y nueve funcionarios y ex funcionarios públicos más sinaloenses de presunto narcotráfico y delitos relacionados con armas.