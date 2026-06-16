Se estará en contacto con nuevo superintendente de la CFE para prevenir apagones en Mazatlán: Alcaldesa

Se estará en contacto con el nuevo superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en Mazatlán, Marcos Usarino, para que se hagan acciones para prevenir apagones en esta ciudad, además se están atendiendo uno por uno los casos de presuntos cobros excesivos del servicio de electricidad por parte de esa dependencia federal, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Vamos a estar también en contacto con Marcos Usarino en estos días para también estar buscando que se tenga la prevención necesaria para que (no) haya esos apagones”, añadió Palacios Domínguez tras dar a conocer que el anterior superintendente en Mazatlán, Víctor Morachis, fue promovido para un cargo dentro de la CFE en Hermosillo, Sonora.

Durante los últimos días se han reportado apagones o interrupciones del servicio de energía eléctrica en algunas colonias y fraccionamientos de Mazatlán.

La Presidenta Municipal también dijo que tras las denuncias de cobros excesivos en el recibo de energía de la CFE se han estado resolviendo en las mesas de trabajo uno por uno de los casos presentados.

“Hemos estado resolviendo una por una, la indicación de nuestra Gobernadora Yeraldine Bonilla fue que fuera individualizado el trato que se le dé a cada familia y eso es lo que hemos estado haciendo, se están revisando los medidores uno por uno y se han estado encontrando algunas inconsistencias que se han podido solventar”, continuó en entrevista con personal de medios de comunicación este martes.

“Y bueno, también comentarles que si alguien ha sufrido que se les corte la luz en este caso pues que se puedan acercar al Ayuntamiento de Mazatlán porque fue uno de los compromisos que se tuvo por parte de la Gobernadora: que no se hiciera ningún corte de luz hasta que se aclarara plenamente cualquier situación que tengan las familias”.

También dijo que ante el desabasto de combustible que se menciona en algunas partes del país, en el caso del Ayuntamiento de Mazatlán no ha tenido problemas para cargar este producto a sus unidades.