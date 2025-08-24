Se forma la depresión tropical 10-E en el Océano Pacífico y este lunes podría intensificarse a tormenta

MAZATLÁN._ La tarde de este domingo se formó la depresión tropical 10-E frente a las costas de Jalisco y Colima y se pronostica que durante la madrugada de este lunes 25 de agosto se intensifique a tormenta tropical, en el Océano Pacífico, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
Agregó que a las 15:00 horas de hoy, tiempo del centro del país, dicho fenómeno meteorológico se localizó a 625 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 765 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora.
“Sus desprendimientos nubosos refuerzan la probabilidad de lluvias hacia el occidente del país”, añadió el SMN.
Por ello recomendó extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.
Pronosticó que para las 00:00 horas del lunes 25 de agosto la depresión tropical se intensifique a tormenta tropical y a esa hora su centro se encuentre a 700 kilómetros al sur, suroeste de Cabo San Lucas, BCS, mientras que a las 00:00 horas del martes 26 su centro se localizará a 740 kilómetros al sur-suroeste también de Cabo San Lucas,BCS.
Se prevé que a las 12:00 horas del viernes 29 de agosto la tormenta tropical se degradará a baja presión y a esa hora se encontrará a 811 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.
Por otra parte el SMN dio a conocer que para este domingo y lunes el monzón mexicano, en el noroeste del país, en interacción con una circulación de baja presión en altura, que se desplazará sobre Sinaloa y Durango, generará lluvias puntuales intensas en Durango, Sinaloa y Nayarit, muy fuertes en Sonora, así como chubascos y lluvias fuertes en Baja California, Baja California Sur, y Chihuahua.Todas acompañadas con descargas eléctricas.
También se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados en el norte de Sinaloa.