Se forma la depresión tropical 10-E en el Océano Pacífico y este lunes podría intensificarse a tormenta

MAZATLÁN._ La tarde de este domingo se formó la depresión tropical 10-E frente a las costas de Jalisco y Colima y se pronostica que durante la madrugada de este lunes 25 de agosto se intensifique a tormenta tropical, en el Océano Pacífico, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

Agregó que a las 15:00 horas de hoy, tiempo del centro del país, dicho fenómeno meteorológico se localizó a 625 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 765 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora.

“Sus desprendimientos nubosos refuerzan la probabilidad de lluvias hacia el occidente del país”, añadió el SMN.

Por ello recomendó extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.