Se forma la tormenta tropical Juliette en el Océano Pacífico

MAZATLÁN._ La depresión tropical 10-E se intensificó la mañana de este lunes para formar la tormenta tropical Juliette en el Océano Pacífico y este martes podría incrementarse a huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

A las 8:00 horas, tiempo del centro del país, la tormenta se localizó a 705 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora.

Y a las 15:00 horas, también hora del centro del país, se ubicó a 755 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, BCS, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110 kilómetros por hora.

Ante esa situación, en su proyección meteorológica de las 8:00 horas del lunes a las 8:00 horas del martes 26 de agosto, lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros o litros por metro cuadrado, en Baja California Sur.