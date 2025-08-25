Se forma la tormenta tropical Juliette en el Océano Pacífico, lejos de las costas

La depresión tropical 10-E se intensificó la mañana de este lunes para formar la tormenta tropical Juliette en el Océano Pacífico, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

A las 8:00 horas, tiempo del centro del País, se localizó a 705 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento hacia el oeste-suroeste a 20 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora.

Por ello recomendó tomar precauciones a la población en general en las regiones de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, y atender las indicaciones emitidas por autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

El SMN pronosticó que Juliette se degradará el viernes a baja presión y se encontrará a 775 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS.

Para este lunes el SMN pronosticó lluvias fuertes a puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado para en centro y sur de Sinaloa generadas por el montón mexicano en combinación con una inestabilidad atmosférica.