$!Se forma socavón en Valle Dorado, junto a un registro de drenaje

Para sorpresa de vecinos del fraccionamiento Valle Dorado, un socavón de tamaño mediano se formó durante el fin de semana en la calle Valle de Yaqui, apenas a un costado de un registro de drenaje que, presuntamente, presenta filtraciones de agua en su interior, generando así esta situación. De acuerdo con testimonios de los vecinos, el hundimiento se abrió desde el viernes, lo que representó un riesgo para automovilistas, motociclistas y ciclistas que circulan por la zona. Ante esta situación, los propios habitantes colocaron escobas y objetos visibles como medida preventiva, con el fin de alertar a los conductores y evitar que pasaran justo sobre la abertura.

Al interior del socavón es posible observar cómo el registro también tiene una abertura entre su estructura, lo que podría haber provocado el reblandecimiento del suelo y la posterior formación del hoyo, el cual tendría una profundidad de poco menos de un metro. Asimismo, se aprecian escombros dentro del socavón y parte del pavimento aledaño presenta cuarteaduras, por lo que vecinos temen que, de estacionarse un vehículo pesado en el área, el daño pueda agravarse y el hundimiento aumente de tamaño, dejando el problema aún peor.