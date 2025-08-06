$!Se forma tormenta tropical Ivo frente a las costas de Guerrero y Oaxaca

La tarde de este miércoles se formó la tormenta tropical Ivo frente a las costas de Guerrero y Oaxaca y se prevé que mañana viernes se intensifique a huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, en el Océano Pacífico, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

Agregó que a las 15:00 horas de este 6 de julio, tiempo del centro del país, dicha tormenta se localizó a 310 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 35 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora.

Por ello se pronosticaron para el miércoles y jueves lluvias puntuales torrenciales, de 75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado en Guerrero y Oaxaca (costa y norte), las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar el incremento en los niveles de ríos, arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados.