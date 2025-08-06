$!Se forma tormenta tropical Ivo frente a las costas de Guerrero y Oaxaca

La tarde de este miércoles se formó la tormenta tropical Ivo frente a las costas de Guerrero y Oaxaca y se prevé que mañana viernes se intensifique a huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, en el Océano Pacífico, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
Agregó que a las 15:00 horas de este 6 de julio, tiempo del centro del país, dicha tormenta se localizó a 310 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 35 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora.
Por ello se pronosticaron para el miércoles y jueves lluvias puntuales torrenciales, de 75 a 150 milímetros o litros por metro cuadrado en Guerrero y Oaxaca (costa y norte), las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar el incremento en los niveles de ríos, arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados.
“Se prevén vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, además de oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura, así como la posible formación de trombas marinas en costas de Guerrero y Oaxaca”, añadió el SMN.
Por ello recomendó extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.
También pronosticó que a las 12:00 horas del viernes 8 de agosto Ivo se intensifique a huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson y a esa hora se localice a 335 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
A las 12:00 horas del sábado se prevé que se degrade nuevamente a tormenta tropical y se ubique a 505 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS.