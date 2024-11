Se fortalecen trabajos de pacificación en Sinaloa: Gobernador

MAZATLÁN._ Con la llegada del nuevo comandante de la Octava Región Naval se van a reforzar las acciones de pacificación en Sinaloa, especialmente en la zona declarada como conflictiva, Mazatlán está blindado en materia de seguridad y se confía en que la entidad va a alcanzar la paz, manifestó el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

“Esperamos colaboración en el trabajo de la seguridad, ayer (viernes) me reuní con el Secretario de Marina, me dijo que vendría el almirante Reséndiz y que venía con la idea de fortalecer los trabajos tendientes a la pacificación”, expresó Rocha Moya.

“La Marina y Sedena con la Guardia Nacional han hecho importantes aseguramientos, las dos vías, por qué, porque actúan en territorio diferente, sin embargo, con el trabajo de inteligencia pueden salir y salen a hacer trabajo en todo el territorio, (se trabaja en) toda esta zona que hemos declarado como una zona conflictiva y aquí está el tema de Elota, Concordia incluso en los límites de Durango, después de Elota está Culiacán, está Navolato, está Eldorado ahora que es municipio, toda esa zona se está atendiendo”.

A pregunta expresa sobre los ataques con drones o bombas que se dio a conocer que ocurrieron en comunidades serranas del estado de Durango en días pasados, el Gobernador de Sinaloa expresó que eso fue muy ocasional y el Operativo de Seguridad que se tiene elabora alternativas y estrategias y así se hizo en este caso.

“Para eso se elaboró también una estrategia, como traemos estrategia para el robo de vehículos, traemos estrategia para personas privadas de la libertad, para las personas que son de alguna manera secuestradas, que son privadas de la libertad”, añadió Rocha Moya.

Reiteró que en este Operativo de Seguridad que se mantiene en la entidad tras el inicio del conflicto entre facciones del cártel de Sinaloa el pasado 9 de septiembre, Mazatlán se tiene blindado en esta materia de seguridad.

“Mazatlán lo tenemos blindado, desde que apareció aquel temita que implicó en dos, en tres colonias, desde ese momento se ha blindado y está muy bien, ocurren algunas cosas que han ocurrido en todo momento, pero no lo desatendemos, hay una disposición del operativo en sí de blindar y lo hemos hecho particularmente para los eventos, ya ven que los juegos de futbol, los de béisbol, aunque los de futbol por la venida del América se pusieron muy (rijosos algunos aficionados), pero se llenó el estadio y no pasó ninguna contingencia negativa”, continuó.

También dijo que ante amenazas que han aparecido en su contra y de su familia en mantas no ha reforzado su seguridad, pero era de tener cuidado y no alarmarse.

“No he reforzado la seguridad, era de tener cuidado, que también no es, pero finalmente no te puedes alarmar, tienes necesariamente que andar, yo ando haciendo trabajo de campo, aquí, bueno, he estado aquí tan sólo para supervisar obra, pero he ido a Culiacán, antes realicé algunos eventos masivos, me voy a Guasave, me voy a Ahome, al El Fuerte, en todas partes, estamos haciendo trabajo, no podemos dejar de trabajar”, añadió.

Rocha Moya dijo confiar que Sinaloa va a alcanzar la paz.

“Claro que sí, por supuesto (Sinaloa va alcanzar la paz), acuérdense ustedes los sinaloenses tenemos lamentablemente estos ciclos, ciclos que a veces son recurrentes para no decirle cíclicos, que ocurren cuando se confrontan los grupos y hemos salido siempre, hoy debemos de salir con felicidad, no paramos, no dejamos (de trabajar)”.

También dio a conocer que en el tema de las desapariciones de personas en la entidad se tiene un operativo especial en el que se anda buscando incluso casa por casa certificando porque a veces regresan las personas y sus familiares presentan la denuncia pero no avisan cuando ya regresaron.

“Estamos haciendo un levantamiento en los domicilios y luego estamos trabajando, ahí trabaja la Fiscalía del Estado junto con Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), traemos un operativo que implementamos entre Sedena y la Policía Ministerial (de Investigación del Estado), la Fiscalía, y claro, también se juntan, como nos vino el problema éste de la carretera, qué tenemos en la carretera, tenemos puntos antibloqueos, pero ahora que tiraron unas personas, unas gentes por ahí por la Laguna de Canachi se tuvo que redoblar y ahorita tenemos redoblada la supervisión de las carreteras de ida y vuelta”, expresó Rocha Moya.

“No solamente están los puntos estacionales para el antibloqueo sino que ya andan volantes de miembros del Ejército, de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional dando vueltas en la carretera, acuérdense que en la carretera esta de Durango a aquí (a Mazatlán) se logró parar (los hechos delictivos) cuando pusimos un punto antibloqueos, ahí era tiradero, ahí se encontraban y se paró de alguna manera”.

Rocha Moya asistió a la toma de mando del vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval como nuevo comandante de la Octava Región Naval de manos del Subsecretario de Marina, almirante José Barradas Cobos.