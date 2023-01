MAZATLÁN._ Tras hacer un recorrido por diferentes comunidades de la zona rural de Mazatlán, el Alcalde Édgar Augusto González Zataráin, manifestó que se fortalecerán las rutas turísticas de La Noria y Verano, sin descuidar lo que ya se tiene.

“Creo que El Quelite está muy bien posicionado, hay que ahora fortalecer a La Noria y por supuesto no descuidar lo que ya se tiene, no se trata de descuidar, pero sí fortalecer nuevas rutas, esta es una de ellas, Verano es otra que también se va cuidar mucho”, añadió González Zataráin en entrevista.

Agradeció lo que han venido haciendo de manera propia los empresarios en La Noria porque han venido invirtiendo, creyendo, formando y de manera muy rápida un Corredor Turístico que no es tan sencillo, lleva décadas a veces, pero ellos lo han hecho en pocos años, han estado ofreciendo sus productos.

“Hay que apoyarlos, ahorita se está pintando el pueblo, coloreando, es parte del Programa Coloreando Sinaloa que trae la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado y el coordinación con nosotros porque hicimos una especie de compromiso y reto, algunas cosas tú las arreglas y otras las arreglamos nosotros como Municipio”.

Por ello dijo que se van a arreglar las calles de esa sindicatura, callejones que faltan, se va acordar el tipo de callejones que se quieren, que vayan de acorde al pueblo, otros temas como el alumbrado que se va cambiar.

“Y en máximo 15 días estamos de regreso inaugurando el alumbrado aquí en La Noria, lo anticipo, lo adelanto porque lo voy a decir un rato más, vamos a cambiar todo el alumbrado público”, continuó, entre otros puntos en entrevista la tarde de este sábado en dicha sindicatura donde se puso en marcha el Programa Coloreando Sinaloa que se aplica en la entidad para pintar casas y fachadas en comunidades turísticas.

Informó que en el caso de La Noria y Verano las peticiones de los habitantes son muy parecidas, en el caso de Verano dijo que tiene aguas termales, un destilado para fabricación de mezcal.

“Es un pueblo que va turismo, todavía sigue yendo turismo, afortunadamente siguen llevando a canadienses y americanos a ese lugar a aguas termales, qué es lo que piden: infraestructura, por ejemplo Verano no tiene una plazuela, no tiene un centro de recreación ahí, vamos a trabajar con ellos, ya lo presupuestamos, eso fuimos a anunciar que ya le metimos un recurso al presupuesto 2023, va tener su plazuela, su quiosco, sus áreas a la entrada arregladas, pavimentadas o por lo menos empedradas, con concreto”, añadió.

Algo que vaya con la infraestructura del pueblo, así como cambiar el alumbrado público que es lo que pidien casi en todos los poblados, por lo que se regresará ahí en pocos días cuando ya se cambie el alumbrado.

También informó que en Pichilingue se comprometió a regresar en menos de dos meses para realizar unas obras que pidieron los habitantes como alumbrado público, plazuela, accesos y recolección de basura que no está llegando actualmente a esas comunidades, añadió tras el recorrido que también incluso La Puerta de San Marcos y San Marcos.

“Hoy con los nuevos camiones (15 camiones recolectores de basura que están por llegar) vamos a abrir ruta a esas comunidades para que se haga la recolección de la basura y la gente no se vea obligada a tirar la basura en los arroyos, en las cuencas, en los caminos, que se ve muy feo, entonces mejor se las vamos a recoger, parte de los compromisos que vamos haciendo”, dio a conocer.

“Problemas de inseguridad no me plantearon, la gente vive tranquila, sigue yendo el turismo, los visita, yo he andado mucho estos caminos, ahora como Alcalde (en días pasados) estuvimos en Porras, en Tecoyonqui, bueno, toda esa zona antes de Navidad estuvimos por allá y bueno San Marcos tiene igual el tema de turismo que viene a Puerta de San Marcos, en Puerta de San Marcos está la pesca y está el turismo y faltan algunos temas de infraestructura ahí que igual nos comprometimos”.

Expresó que el alumbrado público está deficiente en todos lados, y en el caso de San Marcos tienen problema de agua potable, pues a pesar de que tienen la Presa Picachos no está subiendo el agua a esa comunidad por un problema de conducción en la tubería y de los dos pueblos que se tiene que separar ese servicio y darles resultados.

Ahí también hay una clínica donde se atiende a medias, por lo que se requiere trabajar en conjunto para que se atienda mejor, continuó, entre otros puntos.