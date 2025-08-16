$!Se gradúan 30 nuevos Guardianes del Medio Ambiente

MAZATLÁN._ Después de un Campamento de Verano en el que pudieron aprender más sobre el cuidado del ecosistema y respeto por los seres vivos, 30 niñas y niños mazatlecos se graduaron como nuevos “Guardianes del Medio Ambiente”, en una ceremonia en la que se les entregaron sus merecidas insignias. Encabezada por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y la directora de Ecología, Monserrat Cortés, la ceremonia de clausura del campeonato se llevó a cabo en Parque Central y premió el esfuerzo de cada uno de los participantes; mientras que cerró con la plantación de un árbol como símbolo de abundancia para la naturaleza.









Entre los pequeños Guardianes del Medio Ambiente condecorados este día, destaca el Síndico Procurador del Cabildo Infantil, Dylan Holbein Crespo, quien tuvo de compañeros a Juan Ordorica, Regina Trejo, Ana Sofia Velarde, Santiago Alfonso Verde, Diego Neri Villanueva, Flor Hernández, entre otros más. “Este es un programa en que niñas y niños aprendieron de la mano de expertos como Profepa, Jumapam y nuestro invitado especial Benjamín Ordorica, que junto a otros expertos lograron transmitirles sus conocimiento. Hoy todos estos niños representan la esperanza de un Mazatlán más consciente y respetuoso con el Medio Ambiente”, señaló Cortes Echeagaray. GATITOS ENCUENTRAN NUEVO HOGAR También se llevó a cabo la séptima jornada del programa ‘Huellitas del Bienestar’ en Parque Central, donde tres gatitos (Tiki, Tito y Mía) fueron adoptados y hoy ya tienen un nuevo hogar. Además, también se realizaron varias atenciones de esterilización para perros y gatos durante más de cuatro horas.





