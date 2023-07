MAZATLÁN._ Un total de 30 nuevos Técnicos en Urgencias Médicas de las generaciones 36 y 37 de la Escuela de la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán se graduaron este sábado.

En el evento de graduación realizado en un salón de conocido hotel ubicado en la Zona Dorada, la directora administrativa de la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán, Elizabeth Sánchez Carrillo, expresó que hoy se van de esta escuela dos generaciones impetuosas y trabajadoras de alumnas y alumnos entregados que supieron hacer un derroche de energía y de talento en su formación, derroche que ha sido esencial para el crecimiento de este plantel.

“Hoy es oportuno darle las gracias a sus familias y amigos que siempre los apoyaron, pero también a sus instructores que con sus conocimientos contribuyeron para hacer de ustedes lo que ahora son: Técnicos en Urgencias Médicas, profesión que estoy segura habrán de desarrollar orgullosamente poniendo siempre en alto el nombre de nuestra institución”, recalcó Sánchez Carrillo.

“Yo siempre he dicho que esta carrera no es para gente ordinaria, pues unas personas extraordinarias como son ustedes, con vocación de servir son capaces de ejercerla, gente que tiene muy claro que el que no vive para servir no sirve para vivir”.

Les dijo que el camino hoy apenas empieza, les esperan retos, pero también satisfacciones.