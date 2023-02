MAZATLÁN._ Luego de expresar que si las personas desplazadas por la violencia deciden realizar manifestaciones lo pueden hacer, el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dijo que se ha avanzado mucho en Sinaloa para dotar a dichas personas de vivienda.

“Les estamos haciendo los servicios y les vamos a entregar los lotes, estamos trabajando, estamos avanzando mucho en ello, se les está atendiendo”, añadió Rocha Moya en entrevista este sábado en Mazatlán.

El viernes se dio a conocer la creación de la Coordinadora Estatal por la Defensa de los Derechos Humanos de la Vivienda y Reservas Territoriales, que como primera acción anunciaron que este domingo realizarán manifestaciones en Guasave, Culiacán y Mazatlán, en este puerto será del Monumento a la Familia al Hotel El Cid.

Además, dijeron que podrían realizar otra manifestación en el Carnaval y el 26 del mes en curso cuando se cumplirá un año de que el Gobernador se reunió con las personas desplazadas por la violencia en Mazatlán y ya no ha regresado con ellos.

“Pueden hacer, pueden hacerlo, sobre todo esos que dirige Miguel Ángel (Gutiérrez Sánchez, dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense), topetea y mama o mama y topetea”, añadió Rocha Moya.

“Nosotros los estamos atendiendo de acuerdo con lo que establece el presupuesto, hemos crecido el presupuesto, el presupuesto creció y les estamos haciendo a los de Concordia, a los de Choix, a los de Mazatlán y Culiacán estamos trabajando, habilitándoles sus terrenos, por ley no podemos dar terrenos sin servicios, entonces por eso nos tardamos y tenemos que hacer los servicios”.

Rocha Moya dijo que sí se reuniría con las personas desplazadas, pero las está atendiendo la Secretaria del Bienestar.

RECONOCE GOBERNADOR AFECTACIÓN A LA POBLACIÓN EN SEGUNDO CULIACANAZO

La población sí resultó afectada con el robo y quema de vehículos durante los hechos de violencia registrados el pasado 5 de enero como una reacción de grupos delictivos a la recaptura de Ovidio Guzmán Lizárraga en Culiacán, reconoció el Gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya.

“A nosotros lamentablemente nos han estigmatizado como un estado violento y no somos”, expresó Rocha Moya a pregunta expresa sobre la percepción de inseguridad que se presenta en Sinaloa.

Añadió que los hechos del pasado 5 de enero fue derivado de una acción de Gobierno para detener a una persona acusada de delincuencia organizada.

“Entonces qué quieren que hagamos, que no haga nada el Gobierno para que no haya ese tipo de cosas, pero no hubo, un Jueves Negro no se afectó para nada a la sociedad”, reiteró, aunque instantes después reconoció que sí se afectó a la sociedad con el robo e incendio de vehículos en la capital del estado y en otros municipios de la entidad.

“Todo eso fue una reacción a una acción del Gobierno y una acción que resultó exitosa y que ha tenido la aprobación de la sociedad”, continuó.

Reiteró que en el caso de 85 carros que no contaban con seguro se le apoyó a sus propietarios y quedaban 12 que estaban revisando porque no reunían todos los requisitos que se pedían en ese momento, pero se van a flexibilizar los requisitos para también brindarles el apoyo.

“Todas las personas que fueron afectadas con sus carros y que no tenían seguro las estamos apoyando”, expresó.

¿Entonces sí hubo afectaciones a la sociedad en cierto modo?, se le preguntó a Rocha Moya en entrevista.

“Sí, sí, pero acuérdense que fue a partir de una acción de Gobierno”, contestó el Gobernador de la entidad.